Був надзвичайно доброю та щирою людиною. Згадаймо Михайла Новика

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Михайло Новик став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо десантника Михайла Новика.

11 листопада 2024 року, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України, поліг воїн Михайло Новик. Про це повідомила Львівська міська рада.

Народився Михайло Новик 18 листопада 1986 року, жив у селі Завадів Львівської області.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №27 міста Львова імені героя Небесної Сотні Михайла Вербицького. Під час навчання у школі професійно займався боксом та неодноразово перемагав на змаганнях. Згодом здобув освіту маляра-штукатура у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне політехнічне училище».

Після завершення навчання працював за своєю спеціальністю.

Михайло Новик боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-східному напрямку у лавах 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, був чудовою людиною та відданим побратимом, який завжди був готовий допомогти людям. Був надзвичайно добрим та щирим.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-східному напрямку у лавах 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Серце захисника України перестало битися 11 листопада 2024 року. Чин похорону українського воїна відбувся 23 листопада у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали Михайла Новика на Личаківському кладовищі.

У героя залишилися мати, двоє синів, донька, шість сестер та троє братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.