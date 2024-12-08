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Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі: хто його переконав

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі: хто його переконав
Зустріч Зеленського та Трампа тривала 45 хвилин
фото: Голос Америки

Рішення про проведення зустрічі було прийнято безпосередньо перед подією

Президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення. Про це повідомляє Axios.

Макрон запросив обох президентів на відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері та доклав значних зусиль, щоб переконати Трампа провести спільну зустріч із Зеленським, повідомляють джерела видання.

За інформацією одного з джерел, спочатку Трамп вагався, але зрештою дав згоду. Інше джерело зазначило, що зустріч, яка тривала 45 хвилин, була «хорошою та плідною». Рішення про її проведення було прийнято безпосередньо перед подією.

Нагадаємо, що 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

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Теги: США Дональд Трамп Франція Париж Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон

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