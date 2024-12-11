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Трамп назвав свій головний пріоритет у міжнародній сфері

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп назвав свій головний пріоритет у міжнародній сфері
Трамп дав ынтервєю французькому виданню Paris Match
фото: Paris Match

Трамп: «Ці дві країни зазнають неймовірних людських втрат. Сотні тисяч солдатів убито»

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України стане його головним пріоритетом у зовнішній політиці. Таку заяву зробив майбутній очільник  Білого дому в інтерв'ю французькому виданню Paris Match.

Трамп розповів, що нещодавно він мав «хорошу дискусію» з цього приводу з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

«У світі дуже багато криз. Останніми днями у нас з'явилися новини із Сирії. Їм доведеться постояти за себе, бо ми в цьому не беремо участі, як і Франція. Пріоритетом є вирішення української проблеми з Росією. Ці дві країни зазнають неймовірних людських втрат. Сотні тисяч солдатів убито», – наголосив політик.

Обраний президент США додав, що питання Сирії також важливе, але, на його думку, «з цією ситуацією легше впоратися, ніж з Україною та Росією».

Нагадаємо, радник чинного глави Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що між командами нинішньої адміністрації з питань нацбезпеки та адміністрації обраного президента відбуваються обговорення щодо ситуації в Україні, Сирії й Близького Сходу загалом. Він запевнив, що такі розмови відбуваються та висловив сподівання, що це продовжуватиметься, і команда Джейка Саллівана продовжить інформувати нову команду в наступній адміністрації.

Раніше прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що українська сторона в грудні збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні посилити позицію України на можливих перемовинах і на полі бою. За словами Никифорова, зустріч має об’єднати країни, які разом із США можуть забезпечити максимальну підтримку України у протидії російській військовій агресії.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив про створення нової контактної групи, спрямованої на розробку єдиної позиції завершення війни.

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Теги: Дональд Трамп Франція президент США росія Україна

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