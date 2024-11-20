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Десятки підприємств у Фінляндії зупиняться через страйки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Десятки підприємств у Фінляндії зупиняться через страйки
Економіка Фінляндії буде паралізована страйками на початку грудня
фото із відкритих джерел

На початку грудня у Фінляндії не вийдуть на роботу працівники 44 підприємств

Профспілки Фінляндії оголосили про масові страйки, які на початку грудня зупинять десятки виробництв у країні. Про це пише місцеве видання  Iltalehti.

Індустріальна профспілка Teollisuusliitto заявила, що акція протесту 4 грудня торкнеться 23 компаній технологічної галузі – загалом 44 підприємства, де працюють близько 2,5 тис. співробітників.

Напередодні профспілка попередила про зупинення роботи низки фінських підприємств і ще на один день – 3 грудня.

Причиною протесту профспілки назвали безуспішні переговори з роботодавцями щодо укладання колективних трудових договорів у галузі.
Голова профспілкового об'єднання Ріку Аалто заявив, що «інших варіантів профспілка не мала», оскільки за останні 2 місяці переговори так і не просунулися. Строки чинного колективного договору закінчуються 30 листопада.
 
Центральне об'єднання профспілок Фінляндії SAK вимагає підвищення заробітної плати на 10% у найближчі 2 роки. Свої вимоги профспілка пояснює зниженням купівельної спроможності фінів.

За минулий рік профспілки Фінляндії проводили страйки кілька разів. У грудні минулого року страйкуючі зупинили майже весь громадський транспорт у країні та завдали збитків економіці на 130 млн євро.

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Теги: громадський транспорт профспілка акція Фінляндія транспорт страйк робота праця переговори

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