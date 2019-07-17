Українці не табуретки, щоб Путін ними торгував

Російська генерал - омбудсмен Москалькова заявляє, що Путін проти обміну моряків на Вишинського , бо Вишинський має бути виправданий і просто звільнений

Для РФ принципово не тільки витягти свого пропагандиста, але й надалі використовувати його в гібридній інформаційній війні як жертву. Так само РФ , судячи з їх скандальної ноти по морякам , в цій гібридній війні прагне виставити наших моряків як порушників.

Важливо, аби наша влада, ЗМІ, всі причетні, так само усвідомили принциповість дефініцій в питаннях звільнення НАШИХ, в умовах гібридної війни . Дивно чути декі заяви, що моряки в списку на обмін. Бо є однозначне рішення Гамбурського трибуналу з морського права: НЕГАЙНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ. Без всяких передумов . Так само, вимога негайного звільнення полонених моряків, звучить в резолюцію з ПАРЄ , і заявах інших їж народних організацій. Там визначено і статус хлопців - вони військовополонені, до них мають ставитися саме так. РФ зобов’язана виконати рішення ТРИБУНАЛУ, й не варто підігрувати їй , допомогти Путіну зберегти обличчя, і вийти переможцем в гібридній війні, виставляючи наших героїв злочинцями чи порушниками, яких можна міняти на реальних злочинців . Моряки є в списку українських вимог і пріорітетів - негайно звільнити. Саме через виконання рішення суду.

Українці дійсно не обмінний фонд. Не табуретки чи безсловесні предмети, які можна міняти чи торгуватися ними, як це робить Кремль . Саме тому ми так жорстко завжди боролися зі словом «обмін», просили журналістів і всіх причетних говорити про звільнення , саме звільнення українців.

Ми всі чекаємо моряків вдома. Украіна і світ за них борються. Сподіваємося, що найближчим часом хлопці будуть вдома, РФ зобов‘язана рішення морського трибуналу і невиконання обійдеться Кремлю надто дорого.

Також , дай Бог, аби вдалося витягти всіх інших заручників і політв‘язнів. Й з тюрем РФ і окупованого Донбасу. Звичайно, Україна завжди в цих питаннях була готова до компромісу , готова була передати РФ російських злочинців і помилувати бойовиків, аби тільки забрати наших, Кремль це блокував. Я щиро бажаю новій команді розблокувати це питання і витягти наших.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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