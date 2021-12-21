Ворог Зеленського – не Путін, а Порошенко
Так діяв Янукович, коли на свята затримував політичних опонентів
Коли рейтинги летять в тартари, коли в країні енергетична криза, коли в системі держуправління повний бардак, потрібно в 105 раз садити Петра Порошенка.
ДБР влаштувало черговий замовний брудний спектакль на замову Зеленського.
Його ворог – не Путін, а Порошенко. П’ятий Президент України, який в найважчі роки, разом з українським народом, врятував країну від повної окупації Кремля і енергетичної кризи, яку Путін планував застосувати як частину гібридної війни.
Партія «Європейська Солідарність» розцінює дії ДБР як політично вмотивоване переслідування лідера опозиції.
Фракція ЄС у парламенті передбачала, що найбрудніші сценарії почнуться під час довгих парламентських канікул. Саме для цього Банкова «оновила» телеканал РАДА, а слуги слухняно проголосували за зміни в календарному плані сесії, аби не дати можливості зібрати позачергову сесію, обговорити загрози демократіі і перетворення України на авторитетну державу.
Так діяв Янукович, коли своїх політичних опонентів затримував на новорічні свята чи в розпал відпускного сезону.
Лідер опозиції Петро Порошенко перебуває в дипломатичному турне, після давно спланованих міжнародних відряджень він матиме коротку відпустку і після цього повернеться в Україну.
Наша партія і наш лідер готові дати відсіч авторитаризму.
Не Зеленському моралізаторствувати про те, як рятували країну, в тому числі від енергетичної кризи, в найважчі холодні зими 2014-2015.
Джерело: блог Ірини Геращенко