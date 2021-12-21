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    Думки вголос

    Ворог Зеленського – не Путін, а Порошенко

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Схлже, Зеленський&nbsp;немає більше чим хвалитися народові - Ворог Зеленського – не Путін, а Порошенко
    Схлже, Зеленський немає більше чим хвалитися народові
    фото: glavcom.ua

    Так діяв Янукович, коли на свята затримував політичних опонентів

    Коли рейтинги летять в тартари, коли в країні енергетична криза, коли в системі держуправління повний бардак, потрібно в 105 раз садити Петра Порошенка.

    ДБР влаштувало черговий замовний брудний спектакль на замову Зеленського.

    Його ворог – не Путін, а Порошенко. П’ятий Президент України, який в найважчі роки, разом з українським народом, врятував країну від повної окупації Кремля і енергетичної кризи, яку Путін планував застосувати як частину гібридної війни.

    Партія «Європейська Солідарність» розцінює дії ДБР як політично вмотивоване переслідування лідера опозиції.

    Фракція ЄС у парламенті передбачала, що найбрудніші сценарії почнуться під час довгих парламентських канікул. Саме для цього Банкова «оновила» телеканал РАДА, а слуги слухняно проголосували за зміни в календарному плані сесії, аби не дати можливості зібрати позачергову сесію, обговорити загрози демократіі і перетворення України на авторитетну державу.

    Так діяв Янукович, коли своїх політичних опонентів затримував на новорічні свята чи в розпал відпускного сезону.

    Лідер опозиції Петро Порошенко перебуває в дипломатичному турне, після давно спланованих міжнародних відряджень він матиме коротку відпустку і після цього повернеться в Україну.

    Наша партія і наш лідер готові дати відсіч авторитаризму.

    Не Зеленському моралізаторствувати про те, як рятували країну, в тому числі від енергетичної кризи, в найважчі холодні зими 2014-2015.

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: свята Путін час
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    Ворог Зеленського – не Путін, а Порошенко