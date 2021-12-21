Ворог Зеленського – не Путін, а Порошенко

Так діяв Янукович, коли на свята затримував політичних опонентів

Коли рейтинги летять в тартари, коли в країні енергетична криза, коли в системі держуправління повний бардак, потрібно в 105 раз садити Петра Порошенка.

ДБР влаштувало черговий замовний брудний спектакль на замову Зеленського.

Його ворог – не Путін, а Порошенко. П’ятий Президент України, який в найважчі роки, разом з українським народом, врятував країну від повної окупації Кремля і енергетичної кризи, яку Путін планував застосувати як частину гібридної війни.

Партія «Європейська Солідарність» розцінює дії ДБР як політично вмотивоване переслідування лідера опозиції.

Фракція ЄС у парламенті передбачала, що найбрудніші сценарії почнуться під час довгих парламентських канікул. Саме для цього Банкова «оновила» телеканал РАДА, а слуги слухняно проголосували за зміни в календарному плані сесії, аби не дати можливості зібрати позачергову сесію, обговорити загрози демократіі і перетворення України на авторитетну державу.

Так діяв Янукович, коли своїх політичних опонентів затримував на новорічні свята чи в розпал відпускного сезону.

Лідер опозиції Петро Порошенко перебуває в дипломатичному турне, після давно спланованих міжнародних відряджень він матиме коротку відпустку і після цього повернеться в Україну.

Наша партія і наш лідер готові дати відсіч авторитаризму.

Не Зеленському моралізаторствувати про те, як рятували країну, в тому числі від енергетичної кризи, в найважчі холодні зими 2014-2015.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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