Розгром під Білогорівкою: окупанти втратили 250 одиниць техніки і біля 1500 військових

Російські генерали погнали на вірну смерть тисячі своїх вояк

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Публикую первое видео грандиозного «разъ*бинго» оккупантов на переправе у села Белогоровка

Там в течении 3 -х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно!

Безмозглые российские генералы, слепо исполняя приказ Путина – окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком погнали на верную смерть тысячи своих.

Посмотрите на беспомощного российского солдата, который был брошен на убой и вынужден спасаться вплавь.

За три дня ублюдки потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров!

Эта Победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке и должна заслуженно войти в Зал Славы и Побед Украинского Войска!

По этой нашей Победе льют крокодильи слезы стрелков/гиркин и военные пропагандисты путина типа «военкоракотенка».

Из за этой нашей Победы русские были вынуждены остановить наступление на значительной части Восточного фронта.

Слава ВСУ! Слава Украине!

Джерело: блог Антона Геращенко

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