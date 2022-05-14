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    Думки вголос

    Розгром під Білогорівкою: окупанти втратили 250 одиниць техніки і біля 1500 військових

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

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    Безпорадний російський солдат, якого командири кинули на штурм українськи позицій - Розгром під Білогорівкою: окупанти втратили 250 одиниць техніки і біля 1500 військових
    Безпорадний російський солдат, якого командири кинули на штурм українськи позицій

    Російські генерали погнали на вірну смерть тисячі своїх вояк

    Мовою оригіналу

    Публикую первое видео грандиозного «разъ*бинго» оккупантов на переправе у села Белогоровка

    Там в течении 3 -х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно!

    Безмозглые российские генералы, слепо исполняя приказ Путина – окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком погнали на верную смерть тысячи своих.

    Посмотрите на беспомощного российского солдата, который был брошен на убой и вынужден спасаться вплавь.

    За три дня ублюдки потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров!

    Эта Победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке и должна заслуженно войти в Зал Славы и Побед Украинского Войска!

    По этой нашей Победе льют крокодильи слезы стрелков/гиркин и военные пропагандисты путина типа «военкоракотенка».

    Из за этой нашей Победы русские были вынуждены остановить наступление на значительной части Восточного фронта.

    Слава ВСУ! Слава Украине!

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Розгром під Білогорівкою: окупанти втратили 250 одиниць техніки і біля 1500 військових