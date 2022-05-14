Взяла доньку за руку, і сказала: молися. Мешканка Херсона розповіла про евакуацію з міста (фото, відео)

Жінці лише з третьої спроби вдалося виїхати з Херсона

Мешканка Херсона, яка пробула в окупації 69 днів розповіла, як вибиралася з міста з донькою.Виїхати з тимчасово окупованої території жінці вдалося лише з третьої спроби.

«69 днів війни ми пробули у місті, і ні на хвилину не жалію ні про ці дні, ні про від'їзд. В окупації було важко перш за все психологічно, але кожен день був різним, насиченим подіями. І в кожному із цих 69 днів ставалося якесь маленьке диво, не дивлячись ні на що», – написала Юлія Ситник у Facebook. З третьої спроби нам вдалося виїхати з Херсону.

Жінка також описала свій довгий шлях втечі на безпечну територію, а також розповіла, що вдалося вирватися з окупації лише з третьої спроби. «В якийсь момент людям набридло чекати, бо крім нас було багато інших, хто мав вже декілька невдалих спроб виїзду… Людей зібралося близько сотні. Вони почали кричати, що підуть пішки до Кривого рогу, але назад сьогодні не повернуться. Водію у живіт заштрикнули автомат, і почали кричати, щоб швидко заспокоїв та забрав людей. Карен почав кричати у відповідь, що забере їх тільки на Кривий ріг. В цей момент ми сиділи в іншому автобусі. Я закрила очі доньці, адже уявила криваву розправу. Взяла її за руку і сказала:

- Молися!

- Я не вмію!

- Своїми словами, як вмієш!

Люди, що залишилися в автобусі, почали запитувати мене, що відбувається і що їм робити. Я сказала, що зараз нам всім треба лише молитися. І всі молилися… Русню, наче підмінили. Всі хто, тільки що з криками й матами виганяв всіх, зараз проводжали нас з усмішками. Бажали гарної дороги, махали нам з двох боків дороги!, – написала жінка.

Юлія розповіла, що радість ейфорії від того, що вдалося виїхати з Херсону змінив сум, адже довелося залишити рідний дім.

«Коли ми проїхали орків, всі співали, раділи, верещали. Моя дитина вперше за цю поїздку заплакала, але вже від щастя! Як і має бути. Як і сказав Карен! Водій шуткував з нами, ми дуркували всю дорогу. Це адреналін тримав нас ще пару годин. Але радість насправді була примарною. Бо досить дивно радіти, покидаючи рідний дім, близьких, все своє життя не по своїй волі...це трагедія і геноцид українського народу, за які русня відповідатиме поколіннями», – резюмувала жителька Херсону.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляє, що ситуація на Херсонщині показує провал планів Росії в Україні.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інститут вивчення війни (ISW) президент Росії Володимир Путін, ймовірно, найближчими місяцями спробує приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України.