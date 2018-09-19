  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Герус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Роттердам+»: влада може продемонструвати справжню деолігархізацію

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Розсилка
    Перерозподіл коштів буде не в інтересах одного Ахметова, а в інтересах усього суспільства - «Роттердам+»: влада може продемонструвати справжню деолігархізацію
    Перерозподіл коштів буде не в інтересах одного Ахметова, а в інтересах усього суспільства

    Законопроект 8626 про відміну формули Роттердам+ внесено до порядку денного 9 сесіі Верховної Ради

    За це спасибі спікеру Андрію Парубію (Народний Фронт). До речі, якось я був на зустрічі Юлії Тимошенко із громадськістю. Там вона сказала, що Андрій Парубій суттєво вирізняється у кращу сторону своїми морально-етичними якостями у порівнянні із середнім значенням по політбюро. Такі компліменти рідко звучать на адресу політиків, а ще рідше з уст опозиційних політиків.

    Щоб у найближчі тижні законопроект розглянувся у залі, він має пройти податковий комітет, під головуванням Ніна Южаніна (Блок Петра Порошенка). Сподіваюсь, зможемо сказати хороші слова і про неї.

    Нагадаю, цей законопроект передбачає зміну формули Роттердам+ на 0,9*Роттердам, а також збільшення ренти на видобування вугілля для приватних надприбуткових шахт із 0,75% до 5%. Це дозволить:

    Читайте також

    • отримати нові надходження до державного бюджету
    • понизити ціну електроенергії на 15%-17%
    • вивільнені 30 млрд грн у рік направити на розвиток мереж (RAB-тарифи, полегшення приєднання до мереж), збільшити фінансування державному Енергоатому та іншим компаніям
    • покращити стан української економіки, медицини, освіти.

    Тобто перерозподіл коштів буде не в інтересах одного Ахметова, а в інтересах усього суспільства. Це приклад деолігархізаціі на ділі. Чекаємо на позицію Н. П. Южаніноі та інших членів податкового комітету.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    корупція в Україні вугілля Рінат Ахметов фінансування Роттердам+
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Григорій Перепелиця
    Григорій Перепелиця

    Директор Інституту зовнішньополітичних досліджень

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ