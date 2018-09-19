«Роттердам+»: влада може продемонструвати справжню деолігархізацію

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перерозподіл коштів буде не в інтересах одного Ахметова, а в інтересах усього суспільства

Законопроект 8626 про відміну формули Роттердам+ внесено до порядку денного 9 сесіі Верховної Ради

За це спасибі спікеру Андрію Парубію (Народний Фронт). До речі, якось я був на зустрічі Юлії Тимошенко із громадськістю. Там вона сказала, що Андрій Парубій суттєво вирізняється у кращу сторону своїми морально-етичними якостями у порівнянні із середнім значенням по політбюро. Такі компліменти рідко звучать на адресу політиків, а ще рідше з уст опозиційних політиків.

Щоб у найближчі тижні законопроект розглянувся у залі, він має пройти податковий комітет, під головуванням Ніна Южаніна (Блок Петра Порошенка). Сподіваюсь, зможемо сказати хороші слова і про неї.

Нагадаю, цей законопроект передбачає зміну формули Роттердам+ на 0,9*Роттердам, а також збільшення ренти на видобування вугілля для приватних надприбуткових шахт із 0,75% до 5%. Це дозволить:

отримати нові надходження до державного бюджету

понизити ціну електроенергії на 15%-17%

вивільнені 30 млрд грн у рік направити на розвиток мереж (RAB-тарифи, полегшення приєднання до мереж), збільшити фінансування державному Енергоатому та іншим компаніям

покращити стан української економіки, медицини, освіти.

Тобто перерозподіл коштів буде не в інтересах одного Ахметова, а в інтересах усього суспільства. Це приклад деолігархізаціі на ділі. Чекаємо на позицію Н. П. Южаніноі та інших членів податкового комітету.

Джерело: блог Андрія Геруса

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