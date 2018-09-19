«Роттердам+»: влада може продемонструвати справжню деолігархізацію
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Розсилка
Законопроект 8626 про відміну формули Роттердам+ внесено до порядку денного 9 сесіі Верховної Ради
За це спасибі спікеру Андрію Парубію (Народний Фронт). До речі, якось я був на зустрічі Юлії Тимошенко із громадськістю. Там вона сказала, що Андрій Парубій суттєво вирізняється у кращу сторону своїми морально-етичними якостями у порівнянні із середнім значенням по політбюро. Такі компліменти рідко звучать на адресу політиків, а ще рідше з уст опозиційних політиків.
Щоб у найближчі тижні законопроект розглянувся у залі, він має пройти податковий комітет, під головуванням Ніна Южаніна (Блок Петра Порошенка). Сподіваюсь, зможемо сказати хороші слова і про неї.
Нагадаю, цей законопроект передбачає зміну формули Роттердам+ на 0,9*Роттердам, а також збільшення ренти на видобування вугілля для приватних надприбуткових шахт із 0,75% до 5%. Це дозволить:
- отримати нові надходження до державного бюджету
- понизити ціну електроенергії на 15%-17%
- вивільнені 30 млрд грн у рік направити на розвиток мереж (RAB-тарифи, полегшення приєднання до мереж), збільшити фінансування державному Енергоатому та іншим компаніям
- покращити стан української економіки, медицини, освіти.
Тобто перерозподіл коштів буде не в інтересах одного Ахметова, а в інтересах усього суспільства. Це приклад деолігархізаціі на ділі. Чекаємо на позицію Н. П. Южаніноі та інших членів податкового комітету.
Джерело: блог Андрія Геруса