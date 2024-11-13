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Угода Мінфіну зі Світовим банком, підрив керівника штабу ракетних кораблів ЧФ Росії. Головне за 12 листопада

glavcom.ua
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Угода Мінфіну зі Світовим банком, підрив керівника штабу ракетних кораблів ЧФ Росії. Головне за 12 листопада
Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоди на суму $750 млн
фото: Міністерство фінансів України

Міністр фінансів Сергій Марченко: «Реалізація проєкту допоможе уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим»

Мінфін підписав угоди зі Світовим банком на $750 млн. Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні. СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту.  «Главком» склав добірку новин 11 листопада, щоб ви були в курсі головних подій: 

Мінфін підписав угоди зі Світовим банком на $750 млн

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоди за проєктом «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) на суму $750 млн. Про це повідомило Міністерство фінансів України. 

«Реалізація проєкту SURGE допоможе уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України», – наголосив Марченко.

Фінансування включає позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку на $450 млн із Цільового фонду Advance Ukraine, що підтримується урядом Японії, та кредитну угоду на $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови. 

Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні

Сьогодні, 13 листопада, Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання військовим права на демобілізацію, якщо їхні неповнорідні родичі загинули на війні. Про це повідомив народний депутат Олексія Гончаренка.

Комітет Ради з нацбезпеки одностайно підтримав законопроєкт про надання права на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях (№11531)», йдеться у заяві.

У разі ухвалення законопроєкту бійцям, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення зі служби.

Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року

Україна готується до посилення наступальних дій з боку Російської Федерації. Найближчими тижнями лінія фронту може зміститься на 30-35 км на захід. Про це повідомляє Financial Times. Генерал-майор Дмитро Марченко  заявив, що східний фронт «руйнується» через брак боєприпасів і живої сили. Як пише газета, брак особового складу, зокрема піхота є найбільшою проблемою для України.

«Люди дуже виснажені. Вони просто не можуть утримати фронти, на яких вони перебувають», – сказав він.

Так, Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту – джерела

У Севастополі Служба безпеки ліквідувала керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації Валерія Транковського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Транковський є воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також окупант неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.

За словами джерел, російський капітан був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни. Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Внаслідок вибуху окупанту відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп планує незабаром призначити спеціального представника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні. Про це повідомило в середу видання Fox News Digital із посиланням на кілька джерел.

«Скоро ви побачите високопоставленого спецпредставника, людину з великим рівнем довіри, яка отримає завдання знайти рішення, щоб досягти мирного врегулювання», – цитує видання одне із джерел.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною – з 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі.

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Теги: депутат Дональд Трамп військові Україна Курт Волкер Дмитро Марченко Сергій Марченко звільнення фронт втрати законопроєкт

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