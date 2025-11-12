ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина

Під санкції потраплять керівники таганрозького СІЗО, судді та слідчі, відповідальні за репресії та жорстоке поводження з українцями

ЄС підготував санкції проти десяти громадян Росії, які причетні до катувань українських військовополонених і цивільних, а також до політично мотивованих переслідувань журналістів, правозахисників та опозиційних діячів. Серед них – керівники таганрозького СІЗО, де загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Радіо Свобода.



Санкційний список включає:

Андрія Полякова, начальника управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Ростовській області, відповідального за умови утримання у СІЗО-1, СІЗО-2 та колонії №12, де українські полонені зазнавали побиттів, катувань, голоду і відсутності медичної допомоги. Саме в підконтрольному йому СІЗО-2 у Таганрозі внаслідок знущань загинула українська журналістка Вікторія Рощина

Андрія Михайліченка, заступника начальника з безпеки СІЗО-2 у Таганрозі, який, за даними ЄС, причетний до систематичних катувань. «Щонайменше 15 ув’язнених загинули внаслідок жорстокого поводження у цій установі, серед них – українська журналістка-розслідувачка Вікторія Рощина», – йдеться в обгрунтуванні санкцій

Андрія Сапицького, заступника начальника того ж СІЗО-2 з кадрових та виховних питань, відповідального за ті самі порушення – катування, відсутність належних умов утримання і медичної допомоги

Олександра Штода, директора того ж СІЗО-2 у Таганрозі, під керівництвом якого відбувалися систематичні тортури українських військовополонених і цивільних

Тімура Вахрамєєва, суддю Басманного районного суду Москви, який ухвалював вироки у політично мотивованих справах проти російських журналістів Кирила Мартинова, Дмитра Колезєва, активістки Люсі Штейн та інших представників незалежної преси й громадянського суспільства

Зокрема, він продовжував тримання під вартою адвокатів Вадима Кобзєва та Олексія Ліпцера, а також журналістів Костянтина Габова і Сергія Кареліна у справах проти соратників Олексія Навального, мотивованих політично.

Крім того, на початку 2023 року, обіймаючи посаду мирового судді Таганського району Москви, Вахрамєєв активно залучався до притягнення до відповідальності міжнародних компаній, зокрема Wikimedia та Google, за відмову видаляти інформацію про війну Росії проти України, зазначено у санкційному документі.

Артемія Тєльмінова, слідчого Слідчого комітету РФ, який вів справи проти соратників Олексія Навального, зокрема журналістів Антоніни Фаворської, Ольги Комлевої, Костянтина Габова і Сергія Кареліна, а також адвокатів Вадима Кобзєва й Олексія Ліпцера

«Виступаючи за застосування або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він активно сприяв зусиллям російського режиму, спрямованим на придушення інакодумства в країні», – йдеться у чернетці документа

Бориса Кожевнікова, заступника голови Апеляційного військового суду Росії, що залишив у силі вирок колишньому депутату Олексію Горінову, засудженому до трьох років колонії за висловлювання про війну проти України

«Вирок ґрунтувався на висловлюваннях Горінова в розмові з іншими ув’язненими, у яких він нібито визнав, що Крим є українською територією, а полк «Азов» входить до складу ЗСУ», – йдеться в чернетці документа.

Максима Паніна, суддю Апеляційного військового суду, який також розглядав апеляцію Горінова та інші політичні справи, зокрема проти активістки Олени Котеночкіної та Енвера Кроша, Ріната Алієва й Вілена Темерьянова – кримських татар, «обвинувачених у нібито причетності до ісламської організації, забороненої в Росії»

Світлану Ригалову, прокурорку управління прокуратури Володимирської області, яка здійснювала обвинувачення проти Олексія Горінова за висловлення думки про Крим і війну проти України.

Марину Ушакову, суддю цього ж суду, яка відхилила апеляцію Олексія Горінова, а також підтримала вироки за звинуваченням у «виправданні тероризму» щодо кількох росіян, яких засудили за дописи у соцмережах чи приватні розмови щодо вибуху на Кримському мосту

Згідно з документом, усі десять осіб несуть відповідальність за грубі порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та дії, що суттєво підривають верховенство права в Росії. Після офіційного затвердження санкцій їхні активи в Європі буде заблоковано, а в’їзд до країн ЄС заборонено.



Нагадаємо, що журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.