Біля берегів Африки вибухнув танкер Mersin, який заходив у порти РФ

Біля берегів Сенегалу вибухами пошкодило танкер Mersin, що протягом року заходив у російські порти

У водах Західної Африки стався черговий інцидент з танкером, який перевозив російські нафтопродукти: поблизу Дакару судно Mersin зазнало чотирьох зовнішніх вибухів та отримало пробоїни в корпусі. Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер Mersin, що транспортував газойль і неодноразово заходив у російські порти протягом останнього року.

Вибухи спричинили пошкодження корпусу, після чого вода почала надходити в машинне відділення. Попри це, танкер залишився на плаву, і забруднення довкілля не зафіксували.

За даними видання, Mersin перевозив газойль і є вже третім танкером за тиждень, що потрапляє в подібну ситуацію, транспортувавши російські нафтопродукти.

Влада Сенегалу повідомила, що судно стабілізували та взяли на буксир. Спершу фахівці усунуть пробоїну, після чого планується перевалка вантажу, щоб уникнути ризику дестабілізації танкера під час відкачки води.

Нагадаємо, що близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.

Уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу.