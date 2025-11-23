Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW

Росіяни мають намір використовувати морські дрони для ударів і логістики

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про наміри російських військ застосувати морські безпілотні апарати на Херсонському напрямку, зокрема в акваторії річки Дніпро. Інформація базується на публікації російської державної газети «Известия» від 21 листопада, де джерела в Міністерстві оборони РФ заявили, що підрозділи ВДВ, які діють на Херсонщині, отримають морські дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Як зазначають аналітики, полковник Валерій Юр'єв, голова Союзу десантників Росії, заявив, що морські безпілотники будуть використовуватися на річці Дніпро та поблизу її островів, зокрема в контексті можливої операції з форсування річки.

За його словами, дрони матимуть широкий спектр застосування, зокрема використовуватимуться для знищення українських катерів та плавзасобів, прикриття російських десантних сил, проведення розвідки.

Морські безпілотники оснащені кулеметами та протитанковими керованими ракетами, можуть слугувати пусковими платформами для повітряних дронів та перевозити компоненти ракетної артилерії.

Військовий експерт Олексій Леонков додав, що морські безпілотники можуть діяти незалежно від осінньо-зимових погодних умов, які ускладнюють операції повітряних дронів. Він також зазначив, що вони можуть слугувати як плавучі баражуючі боєприпаси з боєголовками вагою 400–500 кілограмів для ураження мостів.

ISW також зазначає, що 22 листопада російський мілблогер опублікував відеозапис удару дрона по українському медичному транспортному засобу в Херсоні. Мілблогер стверджував, що російські війська нібито вважатимуть транспортні засоби з маркуванням Червоного Хреста законними військовими цілями, що є прямим порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, російські окупанти атакували з безпілотника машину екстреної медичної допомоги у Херсоні, внаслідок чого водій і фельдшер дістали поранення.

Зазначається, що увечері 16 листопада ворог з дрона атакував бригаду екстреної медичної допомоги. 64-річний водій отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. У 32-річного фельдшера – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Постраждалим надали допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.