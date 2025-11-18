Головна Країна Події в Україні
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
фото: соціальні мережі

Підлітків відправляють у своєрідні «трудові табори», де вони змушені «відпрацьовувати» вигаданий статус «неблагополучних»

На тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру, під час нещодавнього засідання комісії, де розглядалося 17 справ, окупаційна влада відкрито заявила про необхідність «залучення проблемних підлітків до волонтерської діяльності та патріотичних акцій». Фактично йдеться про примусові роботи. До них належать прибирання вулиць, висаджування дерев, а також участь у військово-пропагандистських заходах і зйомках для російських медіа.

Підлітки відправляються у своєрідні «трудові табори», де вони змушені «відпрацьовувати» вигаданий статус «неблагополучних». Відмовитися від цього неможливо, оскільки сім'ям погрожують подальшим адміністративним тиском.

Особливо тривожного характеру набуває цей тиск на хлопців віком 16-17 років. Чиновники все частіше залякують їх «постановкою на облік» у військкоматах. У Нацспротиві наголосили, що будь-яка «неправильна поведінка» або небажання брати участь у пропаганді може призвести до примусової підготовки до строкової служби та потенційної участі у війні.

У Центрі національного спротиву підкреслюють, що Генічеськ є наочним прикладом того, як Росія використовує соціальну сферу для створення репресивного апарату, перетворюючи українських дітей на ресурс для окупаційної пропаганди.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

