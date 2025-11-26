Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах

Українські дипломати домоглися скасування концерту австрійської піаністки з російським корінням, яка виступала в РФ після початку повномасштабного вторгнення

4 грудня 2025 року у великому концертному залі Muziekgebouw у Нідерландах мав відбутися виступ австрійської піаністки з російським корінням Єлизавети Леонської. Виступ скасували після того, як українські дипломати звернулися до організаторів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За даними МЗС України, Леонська раніше виступала в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну на сцені з артистами, які підтримують Путіна. Водночас плануються аналогічні концерти у 2026 році в Гронінгені й Амстердамі, де українські дипломати теж надіслали відповідні звернення.

«Концерт мав відбутися 4 грудня 2025 в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Посольство звернулося до Muziekgebouw із проханням його скасувати. Наразі аналогічні концерти Леонської заплановані у 2026 році в Гронінгені й Амстердамі – українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали. Культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресора», – додали в МЗС.

У пресслужбі Muziekgebouw зазначили, що рішення було непростим, але ухвалено відповідно до рекомендацій VSCD – виступати з російськими або білоруськими артистами дозволяється лише, якщо вони не підтримують війну проти України. Леонська має австрійське громадянство, не проживає в РФ, але виступ у Москві та зв’язки з російськими сценами спричинили критику.

«У випадку з Елізабет Леонською ми дуже ретельно зважили всі обставини. Вона багато років підтримує молодих музикантів і працює над тим, щоб класична музика була доступною широкій аудиторії. Вона також стверджує, що вважає своїм обов'язком виступати, наставляти молоді таланти й не втручатися в політику», – резюмує Muziekgebouw Eindhoven.

«Питання, наскільки ця директива стосується Леонської, є складним: попри російське коріння, вона не народилася в Росії й має австрійське громадянство. Хоча вона не проживає в Росії, вона все ж вирішила виступати в Москві, і саме театр, у якому вона виступає, тепер надає безплатні квитки військовослужбовцям російської армії та їхнім родинам», – додали у пресслужбі концертного залу Muziekgebouw.

«Це вдалося завдяки спільним зусиллями Посольства України в Нідерландах – Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands, представництва Українського Інститут в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена», – йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, що італійський театр відмовився від оперного співака Ільдара Абдразакова, який підтримав війну РФ проти України та був довіреною особою Путіна під час виборів.