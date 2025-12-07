РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував

Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
Надія Карбунар
Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук
Слідчий комітет країни-агресора заочно звинуватив Бровді у теракті на Курщині

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді. Як інформує «Главком», про це командувач написав на своїй сторінці у Facebook.

Слідчий комітет країни-агресора заочно звинуватив Бровді у теракті на Курщині, у результаті якого 26 березня загинула «воєнкор» Першого каналу Анна Прокоф’єва.

За даними відомства, у березні 2025 року Роберт Бровді наказав дистанційно замінувати автодороги в Курській області. Унаслідок чого згодом стався підрив автомобіля з росіянами, серед яких була так звана військова кореспондентка.

У комітеті додали, що розслідування у справі Бровді «перебуває на завершальній стадії».

Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук.

«Враховуючи 69 довічних за наливайки та результати підрахуйки (йдеться про результати роботи СБС), географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: «Аннушка уже разлила масло…(крилатий вислів з роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита», який означає неминучість долі та наслідків за вчинені дії, – ред.)», – написав Бровді.

Нагадаємо, у серпні МЗС Угорщини заборонило в’їзд на територію країни командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді через атаку БпЛА на російський нафтопровід «Дружба».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

