Журналіст послав чоловіка у формі на три літери

Журналіст Дмитро Гордон на Майдані поскандалив із військовими через виставку «українських пропагандистів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше на Хрещатику розмістили інсталяцію-пародію на російську акцію «Безсмертний полк». Тут розташували фігури відомих спікерів, котрі відзначилися неоднозначними висловлюваннями та підтримкою Росії. Зокрема, основними членами «ходи» на Хрещатику є ексрадник Офісу президент та блогер Олексій Арестович, журналіст Дмитро Гордон з портретом російського співака та пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер у 2018 році, пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва з обличчям диктатора РФ Володимира Путіна та українська зрадниця Вікторія Кохановська з портретом представника Московської церкви в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гордон свою фігуру з Хрещатика забрав. Військового ж, який зробив йому зауваження, назвав «ФСБшною х...нею», послав на три літери та ще порадив зробити собі зуби.

Раніше відомий тележурналіст та блогер Дмитро Гордон пояснив, чому ніхто з його дітей не воює на фронті. За словами зіркового батька, всі його троє синів – Ростислав, Дмитро і Лев – живуть за кордоном.

Раніше «Главком» писав, що Гордон ошелешив сумою, яку витрачає на родину за кордоном та на себе в Києві.