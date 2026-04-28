WSJ: Трамп скептично оцінив новий мирний план Ірану

Дональд Трамп підозрює Іран у відсутності щирих намірів завершити війну

Президент США Дональд Трамп та його радники з питань національної безпеки висловили сумніви щодо нової мирної ініціативи Тегерана. Як повідомляє The Wall Street Journal, пропозиція Ірану передбачає відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки в обмін на перенесення дискусій навколо ядерної програми на пізніший термін. Про це пише «Главком».

Під час наради з помічниками Трамп не став повністю відкидати пропозицію, проте висловив серйозні побоювання. Президент підозрює Іран у відсутності щирих намірів, оскільки Тегеран досі не погодився виконати його основну умову – повністю припинити збагачення урану та надати офіційні гарантії відмови від розробки ядерної зброї.

Попри скептицизм, Білий дім планує продовжувати переговорний процес і готує зустрічні умови, які будуть представлені найближчим часом. Водночас Дональд Трамп попередив про можливість відновлення авіаударів по території Ірану, якщо дипломатичні зусилля не дадуть бажаного результату. Попри таку войовничу риторику, в адміністрації президента дедалі більше схиляються до думки, що Трамп насправді намагається уникнути нового етапу активних бойових дій.

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

До слова, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.