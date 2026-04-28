WSJ: Трамп скептично оцінив новий мирний план Ірану

Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп підозрює Іран у відсутності щирих намірів завершити війну 

Президент США Дональд Трамп та його радники з питань національної безпеки висловили сумніви щодо нової мирної ініціативи Тегерана. Як повідомляє The Wall Street Journal, пропозиція Ірану передбачає відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки в обмін на перенесення дискусій навколо ядерної програми на пізніший термін. Про це пише «Главком».

Під час наради з помічниками Трамп не став повністю відкидати пропозицію, проте висловив серйозні побоювання. Президент підозрює Іран у відсутності щирих намірів, оскільки Тегеран досі не погодився виконати його основну умову – повністю припинити збагачення урану та надати офіційні гарантії відмови від розробки ядерної зброї.

Попри скептицизм, Білий дім планує продовжувати переговорний процес і готує зустрічні умови, які будуть представлені найближчим часом. Водночас Дональд Трамп попередив про можливість відновлення авіаударів по території Ірану, якщо дипломатичні зусилля не дадуть бажаного результату. Попри таку войовничу риторику, в адміністрації президента дедалі більше схиляються до думки, що Трамп насправді намагається уникнути нового етапу активних бойових дій.

Як відомо, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. 

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

До слова, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.

Читайте також

Сирський заявив, що ворог був вимушений змінити плани
«РФ грає за нашими правилами». Сирський розповів про успіхи на фронті
30 березня, 21:52
Військові повідомляють про інтенсивність російських атак
Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт
7 квiтня, 11:44
До початку повномасштабної війни Полюхович був студентом, до служби у війську цікавився капеланством
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича
8 квiтня, 09:00
Трамп зробив заяву про Іран
«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація». Трамп зробив гучну заяву
7 квiтня, 15:30
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
11 квiтня, 07:59
Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху
Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися
13 квiтня, 07:50
Сили оборони знищують ворожі кораблі
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
20 квiтня, 09:27
Отримати чисельну перевагу на полі бою для України надзвичайно важко, тому армія робить ставку на технології
Роботи замінюють українських військових: деталі унікальної операції від CNN
20 квiтня, 16:50
Зустріч Зеленського з саудівським принцом, обмін полоненими. Головне за 24 квітня 2026
Зустріч Зеленського з саудівським принцом, обмін полоненими. Головне за 24 квітня 2026
24 квiтня, 21:09

ЄС може ввести санкції проти ізраїльтян через імпорт краденого українського зерна
ЄС може ввести санкції проти ізраїльтян через імпорт краденого українського зерна
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
WSJ: Трамп скептично оцінив новий мирний план Ірану
WSJ: Трамп скептично оцінив новий мирний план Ірану
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
