ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході

Єврокомісія попередила про ризик дефіциту авіапалива, який може вдарити по авіації ЄС та змінити підхід до енергетичної політики

Європейський Союз зафіксував ризик дефіциту реактивного палива на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що може вдарити по авіаційній галузі. Можлива нестача реактивного палива через війну між США та Іраном стала головним занепокоєнням для Європейської комісії. Також це створює додатковий тиск на кліматичну політику ЄС з боку авіакомпаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Речниця виконавчого комітету ЄС з питань енергетичної політики Анна-Кайса Ітконен заявила: «Європейські авіакомпанії ще не відчувають дефіциту палива, але можуть зіткнутися з дефіцитом гасу найближчим часом».

За її словами, поставки сирої нафти на нафтопереробні заводи ЄС залишаються стабільними, тому наразі відсутня потреба у використанні стратегічних резервів. Водночас Ітконен зазначила, що європейські нафтопереробні потужності здатні забезпечити близько 70% потреб ЄС у реактивному паливі.

«Наша робота та наша роль на даний момент полягає в координації та зборі повної ситуаційної обізнаності та інформації про ситуацію в режимі реального часу, тому ми зараз щотижня скликаємо координаційні групи з питань нафти та газу», – підкреслила вона.

На цьому тлі авіаційний сектор уже почав вимагати від Брюсселя конкретних рішень. Зокрема, асоціація Airlines for Europe (A4E), до якої входять Ryanair, Lufthansa та Air France-KLM, закликала створити єдину платформу для спільних переговорів і закупівель авіаційного палива.

Крім того, галузь наполягає на ухваленні законодавства, яке зобов’яже країни ЄС формувати стратегічні запаси авіаційного палива, подібно до вже існуючих вимог щодо нафти та газу.

Нагадаємо, що кілька європейських держав не підтримали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження морської блокади іранських портів, заявивши про готовність долучитися до безпеки судноплавства лише після завершення конфлікту. Союзники США в Європі дистанціюються від ідеї блокади Ірану, пропонуючи альтернативний підхід до забезпечення стабільності в регіоні Перської затоки.