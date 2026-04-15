Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
ЄС підтвердив ризик нестачі гасу через війну США та Ірану
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Єврокомісія попередила про ризик дефіциту авіапалива, який може вдарити по авіації ЄС та змінити підхід до енергетичної політики

Європейський Союз зафіксував ризик дефіциту реактивного палива на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що може вдарити по авіаційній галузі. Можлива нестача реактивного палива через війну між США та Іраном стала головним занепокоєнням для Європейської комісії. Також це створює додатковий тиск на кліматичну політику ЄС з боку авіакомпаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Речниця виконавчого комітету ЄС з питань енергетичної політики Анна-Кайса Ітконен заявила: «Європейські авіакомпанії ще не відчувають дефіциту палива, але можуть зіткнутися з дефіцитом гасу найближчим часом».

За її словами, поставки сирої нафти на нафтопереробні заводи ЄС залишаються стабільними, тому наразі відсутня потреба у використанні стратегічних резервів. Водночас Ітконен зазначила, що європейські нафтопереробні потужності здатні забезпечити близько 70% потреб ЄС у реактивному паливі.

«Наша робота та наша роль на даний момент полягає в координації та зборі повної ситуаційної обізнаності та інформації про ситуацію в режимі реального часу, тому ми зараз щотижня скликаємо координаційні групи з питань нафти та газу», – підкреслила вона.

На цьому тлі авіаційний сектор уже почав вимагати від Брюсселя конкретних рішень. Зокрема, асоціація Airlines for Europe (A4E), до якої входять Ryanair, Lufthansa та Air France-KLM, закликала створити єдину платформу для спільних переговорів і закупівель авіаційного палива.

Крім того, галузь наполягає на ухваленні законодавства, яке зобов’яже країни ЄС формувати стратегічні запаси авіаційного палива, подібно до вже існуючих вимог щодо нафти та газу.

Нагадаємо, що кілька європейських держав не підтримали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження морської блокади іранських портів, заявивши про готовність долучитися до безпеки судноплавства лише після завершення конфлікту. Союзники США в Європі дистанціюються від ідеї блокади Ірану, пропонуючи альтернативний підхід до забезпечення стабільності в регіоні Перської затоки.

Теги: Європейський Союз війна авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Партизани паралізували постачання окупантів на Покровському напрямку: подробиці
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
Російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – Reuters
У Росії різко впав набір контрактників попри рекордні виплати
Львова-Бєлова, яка викрала хлопчика з Маріуполя, стала очільницею «фонду захисту дітей»
Макрон збере лідерів ЄС на розмову про заборону соцмереж для дітей

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua