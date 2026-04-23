Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
Буданов натякнув на нову українську розробку
Йдеться про автономні системи зі штучним інтелектом, які можуть змінити баланс сил на фронті

Україна готує технологічний «сюрприз» для російських військ на фронті, а успішні переговори можливі лише за умови сили Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова.

За словами Буданова, війна перейшла у фазу, коли просте нарощування кількості безпілотників вже не дає суттєвого ефекту. Обидві сторони фактично досягли межі у використанні нинішніх технологій управління дронами.

Наступним етапом має стати повна інтеграція штучного інтелекту у бойові системи. «Нам потрібен перехід до автономних систем, які здатні самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати. Такі напрацювання в України вже є, і переконаний, що зовсім скоро стануть сюрпризом для ворога», – заявив Буданов.

Він наголосив, що саме сила на полі бою визначає можливості для дипломатії. За його словами, Україна не розглядає варіанти територіальних поступок або компромісів, які суперечать національним інтересам.

Окремо керівник Офісу президента відзначив ефективність так званих «нафтових санкцій», які, за його словами, поступово виснажують ресурси Росії та підривають її репутацію як стабільного постачальника енергоносіїв.

Нагадаємо, що різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми. 

ВВП Росії, ймовірно, скоротився у першому кварталі 2026 року. Обсяги виробництва впали майже на 2% за перші два місяці року, що стало першим квартальним спадом із початку 2023 року. Водночас індекс бізнес-клімату в країні вперше з 2022 року перейшов у негативну зону.

До слова, у квітні російська нафтова галузь зіткнулася з найрізкішим падінням показників з часів пандемії COVID-19. Через пошкодження інфраструктури видобуток впав на сотні тисяч барелів на добу. 

 

 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Кирило Буданов війна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
Вчора, 22:45
Міністри закордонних справ України та Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга і Рональд Ламола, жовтень 2024 рік
Глава МЗС України розказав про посилення стосунків з Африкою: названо нові треки
Вчора, 12:25
У підрозділі наголошують: головна сила дронових операторів – не масштаб, а результат
«Найкращий підрозділ у світі». Герой України розповів про секрет ефективності відомої команди дронарів
20 квiтня, 17:08
Перемовини США та Ірану затягнуться на пів року
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
17 квiтня, 11:28
Усі наслідки атаки уточнюються
Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах: є постраждала
10 квiтня, 19:03
Естонія склала сценарій на 30 днів війни
Естонія приготувалася до найгіршого. Країна переходить на нову доктрину: деталі
9 квiтня, 18:15
Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20
Наслідки прильотів у Золотоноші
Ворог атакував дронами Черкащину: є загиблі
1 квiтня, 15:24
Ексчиновника Тернопільської ОВА остаточно визнали винним у хабарі
Верховний Суд залишив вирок ексчиновнику Тернопільської ОВА: подробиці
26 березня, 16:36

Суспільство

Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
Чи вимикатимуть світло 24 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 24 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
Міноборони закупило бодікамер для ТЦК на майже 300 млн грн: деталі
Міноборони закупило бодікамер для ТЦК на майже 300 млн грн: деталі
«Укрзалізниця» запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині
«Укрзалізниця» запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua