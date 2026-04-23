Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі

Йдеться про автономні системи зі штучним інтелектом, які можуть змінити баланс сил на фронті

Україна готує технологічний «сюрприз» для російських військ на фронті, а успішні переговори можливі лише за умови сили Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова.

За словами Буданова, війна перейшла у фазу, коли просте нарощування кількості безпілотників вже не дає суттєвого ефекту. Обидві сторони фактично досягли межі у використанні нинішніх технологій управління дронами.

Наступним етапом має стати повна інтеграція штучного інтелекту у бойові системи. «Нам потрібен перехід до автономних систем, які здатні самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати. Такі напрацювання в України вже є, і переконаний, що зовсім скоро стануть сюрпризом для ворога», – заявив Буданов.

Він наголосив, що саме сила на полі бою визначає можливості для дипломатії. За його словами, Україна не розглядає варіанти територіальних поступок або компромісів, які суперечать національним інтересам.

Окремо керівник Офісу президента відзначив ефективність так званих «нафтових санкцій», які, за його словами, поступово виснажують ресурси Росії та підривають її репутацію як стабільного постачальника енергоносіїв.

Нагадаємо, що різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми.

ВВП Росії, ймовірно, скоротився у першому кварталі 2026 року. Обсяги виробництва впали майже на 2% за перші два місяці року, що стало першим квартальним спадом із початку 2023 року. Водночас індекс бізнес-клімату в країні вперше з 2022 року перейшов у негативну зону.

До слова, у квітні російська нафтова галузь зіткнулася з найрізкішим падінням показників з часів пандемії COVID-19. Через пошкодження інфраструктури видобуток впав на сотні тисяч барелів на добу.