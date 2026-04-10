Головна Світ Політика
search button user button menu button

«У «рускіх» тепер величезні проблеми…» Зеленський розказав про результати останніх операцій в тилу ворога

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський на закритій зустрічі наголосив, що успіх останніх операцій у глибокому тилу ворога є результатом невпинного технологічного розвитку
фото: Офіс президента України

Президент України оцінив успіх відповідей ЗСУ по російських нафтових об’єктах останнім часом

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив ефективність нещодавніх атак на російські нафтові об’єкти. За словами глави держави, українські дрони стали значно досконалішими, що дозволяє завдати критичних ударів по енергетичній інфраструктурі агресора та створювати для нього масштабні логістичні та економічні труднощі. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський наголосив, що успіх останніх операцій у глибокому тилу ворога є результатом невпинного технологічного розвитку.

«По-перше, наші дрони стали більш ефективними. Технології з кожним днем удосконалюються. По-друге, іноді ми проводимо операції, під час яких знищуємо кілька цілей, а іноді вирішуємо зосередитися на одній. У «рускіх» тепер величезні проблеми з деякими об’єктами. Після будь-якого удару по нашому енергетичному сектору ми відповідаємо, і це цілком справедливо», – зауважив президент.

Президент чітко окреслив умову, за якої війна може бути припинена: «Якщо росіяни хочуть, щоб це припинилося, вони повинні припинити свої удари, і тоді ми будемо діяти дзеркально».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі у відповідь на атаки РФ по українській енергетиці. Про це він зауважив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю.

Росія 6 квітня втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську. За інформацією джерел «Главкома» в СБУ, удар по Новоросійську був частиною скоординованої операції Сил оборони України. Йдеться про ураження нафтоналивного терміналу «Шесхарис» – одного з найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів на півдні РФ. У ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії.

У ніч на 5 квітня у Нижегородській області РФ безпілотники атакували нафтопереробний завод у Кстово.

До слова, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії.

Теги: війна Володимир Зеленський дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua