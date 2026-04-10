«У «рускіх» тепер величезні проблеми…» Зеленський розказав про результати останніх операцій в тилу ворога

Зеленський на закритій зустрічі наголосив, що успіх останніх операцій у глибокому тилу ворога є результатом невпинного технологічного розвитку

Президент України оцінив успіх відповідей ЗСУ по російських нафтових об’єктах останнім часом

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив ефективність нещодавніх атак на російські нафтові об’єкти. За словами глави держави, українські дрони стали значно досконалішими, що дозволяє завдати критичних ударів по енергетичній інфраструктурі агресора та створювати для нього масштабні логістичні та економічні труднощі. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський наголосив, що успіх останніх операцій у глибокому тилу ворога є результатом невпинного технологічного розвитку.

«По-перше, наші дрони стали більш ефективними. Технології з кожним днем удосконалюються. По-друге, іноді ми проводимо операції, під час яких знищуємо кілька цілей, а іноді вирішуємо зосередитися на одній. У «рускіх» тепер величезні проблеми з деякими об’єктами. Після будь-якого удару по нашому енергетичному сектору ми відповідаємо, і це цілком справедливо», – зауважив президент.

Президент чітко окреслив умову, за якої війна може бути припинена: «Якщо росіяни хочуть, щоб це припинилося, вони повинні припинити свої удари, і тоді ми будемо діяти дзеркально».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі у відповідь на атаки РФ по українській енергетиці. Про це він зауважив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю.

Росія 6 квітня втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську. За інформацією джерел «Главкома» в СБУ, удар по Новоросійську був частиною скоординованої операції Сил оборони України. Йдеться про ураження нафтоналивного терміналу «Шесхарис» – одного з найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів на півдні РФ. У ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії.

У ніч на 5 квітня у Нижегородській області РФ безпілотники атакували нафтопереробний завод у Кстово.

До слова, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії.