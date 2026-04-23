Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє

Яценюк: «Вороги демократії торжествують»

Світова спільнота повинна усвідомити та визнати: нівелювання міжнародного права та відступ демократії вже ведуть до катастрофи. Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках Арсеній Яценюк під час 18-го щорічного КБФ на тему «Морок чи світанок: чи є світло попереду?». «Главком» є інформаційним партнером заходу.

«Впродовж 13 років Росія руйнує та обстрілює Україну, бомбує Україну безкарно. Міжнародне право перестало діяти. Злочинців, тиранів вітають червоними доріжками. Демократія відступає, розпадаються альянси та руйнується довіра між друзями. Вороги демократії торжествують. Голоси тануть у загальному шумі довкола. Інтелект став не лише штучним – це великий дефіцит на сьогодні, і його стає все менше», – зазначив Арсеній Яценюк.

При цьому голова КБФ додав: «Чи є світло попереду? Я позитивно налаштований, думаю, що так. Але ми живемо в часи, коли це питання більше не є риторичним».

«Егоїзм, нарцисизм, жадібність, брехня, обман ведуть світ до катастрофи. Давайте прийдемо до тями!», – підкреслив політик.

До слова, на Київському безпековому форумі виступив принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених.