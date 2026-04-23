Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє

Христина Жиренко
Яценюк: «Вороги демократії торжествують»

Світова спільнота повинна усвідомити та визнати: нівелювання міжнародного права та відступ демократії вже ведуть до катастрофи. Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках Арсеній Яценюк під час 18-го щорічного КБФ на тему «Морок чи світанок: чи є світло попереду?».  «Главком» є інформаційним партнером заходу.

«Впродовж 13 років Росія руйнує та обстрілює Україну, бомбує Україну безкарно. Міжнародне право перестало діяти. Злочинців, тиранів вітають червоними доріжками. Демократія відступає, розпадаються альянси та руйнується довіра між друзями. Вороги демократії торжествують. Голоси тануть у загальному шумі довкола. Інтелект став не лише штучним – це великий дефіцит на сьогодні, і його стає все менше», – зазначив Арсеній Яценюк.

При цьому голова КБФ додав: «Чи є світло попереду? Я позитивно налаштований, думаю, що так. Але ми живемо в часи, коли це питання більше не є риторичним».

«Егоїзм, нарцисизм, жадібність, брехня, обман ведуть світ до катастрофи. Давайте прийдемо до тями!», – підкреслив політик.

До слова, на Київському безпековому форумі виступив принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених.

«Відкрий Україну»міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.
Читайте також

Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20
Єнс Столтенберг обіймав посаду Генерального секретаря НАТО рівно 10 років, з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2024 року
Здати Балтію та Україну? Що насправді розкрили мемуари Столтенберга
4 квiтня, 16:04
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
24 березня, 13:37
Втрати російської армії продовжують стрімко зростати
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
29 березня, 16:53
Російські нафтові компанії сплатили податків на 494,9 млрд рублів минулого місяця
Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі
3 квiтня, 20:41
Великоднє перемир'я: Кремль видав ініціативу України за свою і оголосив про рішення Путіна
Великоднє перемир'я: Кремль видав ініціативу України за свою і оголосив про рішення Путіна
9 квiтня, 22:29
Ерол Маск розповів про секрет свого сина Ілона Маска
Батько Маска на інтерв’ю в РФ розкрив секрет сина, який таємно їздить по світу
10 квiтня, 10:40
Андронов розкритикував рівень російського футболу
«Сльози і катастрофа». Коментатор з РФ – про повернення російського футболу на міжнародну арену
11 квiтня, 12:28
Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
Сьогодні, 13:04

Буданов зробив заяву про територіальні поступки України
Буданов зробив заяву про територіальні поступки України
Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»
Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»
Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву
Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву
Буданов: ОПК України має унікальну можливість для виходу на глобальний ринок
Буданов: ОПК України має унікальну можливість для виходу на глобальний ринок

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
