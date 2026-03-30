Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ

glavcom.ua
Латвія погодилася увійти до числа членів-засновників трибуналу
фото: X/Representation of Latvia to the Council of Europe

Спеціальний трибунал матиме мандат на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва

Латвія оголосила про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представництво Латвії у Раді Європи.

Зазначається, що Латвія повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та бути серед його членів-засновників. «Цей крок сприятиме створенню спеціального трибуналу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Після затвердження цієї ініціативи державами-членами ЄС зможе офіційно оголосити про намір приєднатися до трибуналу у статусі співзасновника. У такому разі Союз відіграватиме ключову роль у його роботі, зокрема стане членом Керівного комітету, який координуватиме діяльність органу.

Спеціальний трибунал матиме мандат на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Його створюють у межах Ради Європи після підписання 25 червня 2025 року угоди між Україною та Радою Європи про заснування цього механізму.

Європейський Союз відіграв провідну роль у підготовці правової бази трибуналу. Основоположні документи були політично схвалені міжнародною коаліцією держав та організацій 9 травня 2025 року.

До слова, Естонія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Також Швеція підтвердила намір долучитися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Читайте також:

Читайте також

Швеція стала співзасновницею трибуналу щодо агресії РФ
Швеція долучилася до створення трибуналу проти РФ
25 березня, 20:56
Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти РФ
Сили оборони вразили російський бойовий криголам
25 березня, 12:16
Єврокомісія відсунула заборону нафти РФ на тлі нових ризиків
Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина
24 березня, 20:34
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ
Дрони атакували Краснодарський край, спалахнула нафтобаза
15 березня, 08:32
У Росії горить стратегічне підприємство
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії
12 березня, 11:16
Три сценарії війни навколо Ірану
Війна в Ірані: який сценарій вигідний Україні
8 березня, 21:09
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників
Атака на Одещину: ворожі дрони спричинили масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури
7 березня, 08:57
Попов: Афроамериканці найбільше скаржаться, що їх ображають
Російський ексфутболіст назвав афроамериканців «головними расистами світу»
6 березня, 18:43
Бійка сталася між гравцями «Амура» і «Нафтохіміка»
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
3 березня, 14:51

Політика

Путін подякував 20-річному сину Кадирова за «багаторічну роботу»
Путін подякував 20-річному сину Кадирова за «багаторічну роботу»
Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ
Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ
Болгарія пояснила, чи передасть Україні реактори для добудови Хмельницької АЕС
Болгарія пояснила, чи передасть Україні реактори для добудови Хмельницької АЕС
«Ви не розумієте природу сучасної війни». Український виробник дронів звернувся до глави Rheinmetall
«Ви не розумієте природу сучасної війни». Український виробник дронів звернувся до глави Rheinmetall
Скандал у Токіо: у парламенті Японії відбувся захід із прапорами «ДНР» та «ЛНР» (фото)
Скандал у Токіо: у парламенті Японії відбувся захід із прапорами «ДНР» та «ЛНР» (фото)
Франція засудила до увʼязнення капітана танкера тіньового флоту РФ
Франція засудила до увʼязнення капітана танкера тіньового флоту РФ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
