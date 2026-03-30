Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ

Спеціальний трибунал матиме мандат на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва

Латвія оголосила про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представництво Латвії у Раді Європи.

Зазначається, що Латвія повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та бути серед його членів-засновників. «Цей крок сприятиме створенню спеціального трибуналу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Після затвердження цієї ініціативи державами-членами ЄС зможе офіційно оголосити про намір приєднатися до трибуналу у статусі співзасновника. У такому разі Союз відіграватиме ключову роль у його роботі, зокрема стане членом Керівного комітету, який координуватиме діяльність органу.

Спеціальний трибунал матиме мандат на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Його створюють у межах Ради Європи після підписання 25 червня 2025 року угоди між Україною та Радою Європи про заснування цього механізму.

Європейський Союз відіграв провідну роль у підготовці правової бази трибуналу. Основоположні документи були політично схвалені міжнародною коаліцією держав та організацій 9 травня 2025 року.

До слова, Естонія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Також Швеція підтвердила намір долучитися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.