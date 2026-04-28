Блогер Ілля Ремесло залишив божевільню і знову пішов проти Путіна (відео)

Колишній пропагандист Кремля Ілля Ремесло виступив із гучними звинуваченнями після перебування у психлікарні

Російський блогер Ілля Ремесло, відомий своїми розслідуваннями проти Олексія Навального, «пролікувався» у божевільні після політичних одкровень у соцмережах. Вийшов і знову почав говорити про Путіна. В інтерв’ю Ксенії Собчак він прямо назвав російського президента основною причиною деградації та проблем сучасної Росії, інформує «Главком».

За словами блогера Іллі Ремесла, політика нинішнього президента веде країну до глухого кута, а більшість представників російської еліти «все розуміють», але бояться говорити про це вголос. Також блогер заявив, що Володимира Путіна скоро скинуть, причому станеться це «тихо». При цьому він не вважає, що це буде «революція», а скоріше «палацовий переворот».

«Вже протягом ось цього одного року, тобто на кінець 2026, початку 2027, у нас будуть дуже глобальні зміни. І це говорю вже не тільки я, а й цілком системні люди, наприклад, такі, як Геннадій Зюганов», – заявив Ремесло.

Ілля Ремесло також стверджує, що всередині системи зріє невдоволення, яке поки що стримується лише страхом та адміністративним ресурсом.

«З адміністрації, з уряду, вони насправді все таємно ненавидять Путіна. Вони просто ненавидять його за те, що він все у них відібрав. Вони не можуть користуватися там благами, якими вони раніше користувалися. Там, насправді, все вже вирішено за великим рахунком», – зауважує блогер.

На запитання Собчак, хто може стати наступником Путіна та прохання назвати трьох, він сказав, що це може бути чинний прем'єр-міністр РФ, 60-річний Михайло Мішустін, відомий своїм слухняним виконанням наказів Путіна.

Другим був 46-річний Максим Решетніков, міністр економічного розвитку та колишній губернатор Пермської області, якого вважають модернізатором, який успішно провів Росію через санкції, запроваджені у зв'язку з війною в Україні.

Третій – колишній охоронець Путіна та людина, яка колись його врятувала. Найімовірніше, це 53-річний генерал-полковник Олексій Дюмін, нині високопоставлений помічник Кремля та секретар Державної ради.

«Главком» писав, що Ілля Ремесло почав публікувати пости у своєму Telegram-каналі. У них він несподівано виступив проти війни в Україні та закликав до відставки глави Кремля. Блогер озвучив «П'ять причин, через які я перестав підтримувати Володимира Путіна». Зокрема, він назвав війну з Україною «абсолютно тупиковою», поскаржився на шкоду економіці Росії, задушення свободи медіа та інтернету, а також заявив, що Путін надто довго перебуває при владі та не поважає своїх виборців.

Блогер звинуватив Путіна у неадекватному сприйнятті ситуації на фронті та в економіці. Він пише, що «навіть до війни з економікою були проблеми – у найбагатшій країні десятки мільйонів людей є бідними».

Також зазначалось, що після публікації заяви Ремесло отримував «божевільні дзвінки» від знайомих у службах безпеки, які закликали його видалити публікацію. Як зазначає The Guardian, заява Ремесло викликала збентеження не тільки в Z-середовищі, але навіть у російській опозиції, яка зараз вся суцільно в еміграції і погано розуміє, що взагалі відбувається в самій Росії.

Нагадаємо, провладного російського блогера Іллю Ремесло, який виступив із різкою критикою президента РФ Володимира Путіна, запроторили до божевільні. Він – пацієнт психіатричної лікарні №3 імені Скворцова-Степанова у Петербурзі.