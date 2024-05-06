Український кіберспортсмен побував на концерті скандального репера з РФ

Олександр «s1mple» Костилєв визнавався найкращим гравцем у Counter-Strike: Global Offensive у 2018, 2021 та 2022 роках

Моргенштерн у 2021 році був включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костилєв побував на концерті скандального російського репера Моргенштерна у Варшаві.

Він перебував на сцені і зачитав реп. S1mple прокоментував цю ситуацію в телеграмі.

«Класно дружити з іноагентом, ніхто д*******ь не може, Алішер – топ», – написав s1mple.

Моргенштерн у 2021 році рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України був включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У травні 2022 року міністерство юстиції РФ оголосило Моргенштерна «іноземним агентом».

Олександр «s1mple» Костилєв визнавався найкращим гравцем у Counter-Strike: Global Offensive у 2018, 2021 та 2022 роках.