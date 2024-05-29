Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат

The Irish Independent: Понад 2,5 тис. українців-біженців скоротять пенсії та виплати по інвалідності

В Ірландії планують скоротити пенсії та виплати з інвалідності 2500 біженців з України. Про це повідомила міністерка соціального захисту Хізер Хамфріс. Скорочення допомоги стосуватиметься людей, які проживають у державному житлі з харчуванням. Про це пише The Irish Independent.

В уряді Ірландії підтвердили, що скорочення виплат для українських біженців, які проживають у наданому державою житлі з повним обслуговуванням, стосуватиметься і вразливих категорій.

Міністерка Хізер Хамфріс підтвердила, що це стосується близько 2500 пенсіонерів і людей, які отримують виплати по інвалідності.

«Ми знижуємо оплату для людей, які перебувають у повному обслуговуванні», – сказала вона. При цьому скорочення виплат відбудеться не відразу, а до кінця літа. «Повне обслуговування житла означає, що ви отримуєте їжу, світло, тепло та всі передбачені комунальні послуги. Ми це поступово впроваджуємо, це станеться в серпні. Людей з інвалідністю або пенсіонерів приблизно 2500», – підрахувала вона. «Ми вважаємо, що коли ви отримуєте всю цю підтримку, платіж слід зменшити», – мотивувала рішення влади Хізер Хамфріс.

«Якщо ви пенсіонер в Ірландії, у вас є власне житло, ви повинні самі його забезпечити, ви повинні платити за світло, ви повинні платити за електроенергію, ви повинні платити за воду, ви повинні платити за ваші власні комунальні послуги», – сказала міністерка.

Як нагадало видання, з початку війни уряд запровадив найвищі ставки соціального забезпечення для українських біженців – щотижневі виплати 220 євро та безкоштовне проживання у наданому державою житлі – переважно готелях. Минулого тижня уряд оголосив, що близько 27 тис. біженців у державних помешканнях, незалежно від того, коли вони приїхали до Ірландії, також отримають скорочення виплат до 38,80 євро.

До слова, нещодавні зміни до положення щодо тимчасового захисту українців спонукають Ірландію перейти до плану «раціоналізації». Про це пише газета Irish Times з посиланням на представника міністерства інтеграції. Влада Ірландії має намір найближчими місяцями закрити «значну кількість» центрів розміщення біженців з України на тлі їхнього часткового звільнення після обмеження заходів підтримки українців у країні.