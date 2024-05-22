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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Перемога починається з розуміння: стратегія для всіх українців

glavcom.ua
Українському суспільству потрібно розуміння перемоги, щоб не відчувати себе загнаним у глухий кут
фото: depositphotos.com

Розуміння нашої перемоги потрібно західним союзникам, щоб вони нас підтримували

Найголовніше, що потрібно зараз для перемоги, – це розуміння, що таке перемога.

Розуміння перемоги потрібно Силам оборони, дипломатам, ВПК та всім іншим причетним до війни, щоб побудувати стратегію перемоги. Без розуміння мети неможливо побудувати стратегію. Без стратегії неможливо досягти перемоги. Найсильніші армії, не маючи стратегії, зазнавали поразок від слабких супротивників, як США у В'єтнамі, Іраку й Афганістані. Тактика без стратегії – метушня перед поразкою, казали ще древні китайці (вислів приписується Сунь Цзи).

Розуміння перемоги потрібно також українському суспільству, щоб не відчувати себе загнаним у глухий кут. Якщо суспільство відчуватиме себе загнаним у глухий кут, воно здасться, навіть в умовах хороших новин з фронту. Саме цього прагнуть росіяни, саме у цьому полягає сьогодні їхня стратегія. Зробити так, щоб суспільство втратило орієнтири, за що воно воює, – ключова частина російської воєнної доктрини. Знов-таки, ідея не нова, їй дві з половиною тисячі років.

Розуміння нашої перемоги потрібно західним союзникам, щоб вони нас підтримували. Сьогодні вони бояться нашої перемоги, бо вона несе невизначеність. Нам потрібно перетворити невизначеність на визначеність, щоб отримати підтримку, достатню для перемоги. Ми не зможемо пояснити сутність нашої перемоги союзникам, якщо не розуміємо її самі.

Розуміння нашої перемоги потрібно тим, хто не є нашим союзником, але й не є нашим ворогом – а це переважна частина планети. Вони не розуміють нашої війни, бо не розуміють загальної картини – а образ перемоги таку картину сформує. Тоді ми матимемо шанс отримати підтримку з неочікуваного боку, а наш ворог такого шансу не матиме.

Найгірше, що ми можемо зробити, – тонути у невизначеності й сумнівах.

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Джерело
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Теги: росіяни ворог Україна війна росія

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Валерій Пекар

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