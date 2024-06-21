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Швеція звинуватила Росію у порушенні роботи супутників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швеція звинуватила Росію у порушенні роботи супутників
Європейські супутникові компанії вже кілька місяців зазнають російських перешкод
фото із відкритих джерел

У Швеції переконані, що створені Кремлем перешкоди торкнулися трьох різних супутникових мереж

Влада Швеції звинуватила Росію у «шкідливому втручанні» в роботу супутників. Про це пише Bloomberg. Шведські супутники почали некоректно працювати цього року, одразу після приєднання країни до НАТО.

У Швеції заявляють, що створені Кремлем перешкоди торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius, розташованих в орбітальній позиції 5 градусів східної довготи. Ця супутникова позиція є однією з основних з тих, що обслуговують скандинавські країни та країни Східної Європи, пише видання.

«Ці збої, звичайно ж, серйозні і можуть розглядатися як частина ширших гібридних дій Росії, спрямованих проти Швеції та інших країн», – заявив Bloomberg шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон. Він додав, що зараз Швеція та інші держави працюють над тим, щоб «знайти відповідь» на дії Москви. 

За словами прем'єра, збої торкнулися і телемовлення в Україні, яке залежить від цільового супутника, що належить шведській компанії, яку він не назвав.

Шведське Управління пошти та телекомунікацій звернулося до ради Міжнародної спілки електрозв'язку з проханням розглянути цю ситуацію, повідомляє агентство.  З аналогічними скаргами до Міжнародної спілки електрозв'язку звернулися Франція, Нідерланди та Люксембург. Країни планують обговорити проблему перешкод наприкінці червня. 

У квітні Естонія та Фінляндія звинуватили Росію у глушінні системи GPS. З серпня 2023 року до кінця березня 2024 року в Балтійському регіоні було зафіксовано 46 тис. збоїв у роботі навігації. Згідно з конвенцією, учасником якої є і РФ, ніхто не повинен втручатися в роботу GPS. Однак є багато доказів того, що перешкоди створюються і виходять із районів Санкт-Петербурга, Пскова і Калінінграда, зауважив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Теги: Швеція росія НАТО

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