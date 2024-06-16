Екіпаж покинув українсько-польське судно, атаковане хуситами

Корабель Verbena охопила тривала пожежа

Екіпаж суховантажу M/V Verbena, який належить Україні та який експлуатує Польща, після обстрілу єменськими хуситами залишив судно. Про це повідомило Центральне командування США

Як відомо, хусити завдали двох ракетних ударів по судну 13 червня. А вже в суботу 15 червня після обіду екіпаж подав сигнал лиха, повідомивши, що залишає судно.

Судно «Анна Мета» відгукнулося, щоб надати допомогу, підібрало моряків і перевозить їх у безпечне місце.

Зазначається, що екіпаж покинув судно через тривалу пожежу та неможливість контролювати її.

Показово, що іранський фрегат IRIN Jamaran знаходився у восьми морських милях від судна Verbena і не відповів на сигнал лиха.

«Така тривала зловмисна і безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі і Аденській затоці», – йдеться в повідомленні Центрального командування США.

Відомство зазначило, що продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності і послаблення їхнього військового потенціалу.

Нагадаємо, що 13 червня підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві влучили в український корабель Verbena. Один моряк дістав важкі поранення, його евакуювали на літаку для надання медичної допомоги.

Раніше угруповання єменських хуситів атакувало два судна в Аденській затоці протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень.

Як повідомлялося, командувач військово-морської місії ЄС із захисту торгових суден у Червоному морі звернувся до Брюсселя із закликом про допомогу. Оскільки надто мало держав надсилає військові кораблі, стає дедалі важче виконувати свою місію – а саме захист від атак єменських хуситів.

До слова, 8 квітня єменські хусити повідомили, що атакували ракетами та безпілотниками британські, американські та ізраїльські кораблі у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані.