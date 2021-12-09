Санкційний тиск на Росію – принципова позиція США

Підсумки для України бесіди Байдена з Путіним

США можуть просто розміняти Україну на певні рішення. Скажімо, дійсно позначити офіційно, що Україну не приймуть до НАТО мінімум протягом 10 чи 25 років умовно. І в обмін на це отримати від Путіна гарантії щодо китайського питання. Котре непокоїть США значно більше і за Україну, і навіть за Росію.



Україну ж заспокоїти іншими домовленостями в обмін на відмову від НАТО – наближенням перспектив членства в ЄС, наприклад.



США отримають те, що їм потрібне, мінімальним коштом. А Україна не настільки старанний і добросовісний союзник, щоб Білий дім ставив наші потреби вище від глобальних геополітичних питань.



А Путіну публічно просто «погрозили пальчиком» через військову ескалацію на кордонах України. Однак невже хтось очікував оголошення війни чи ультиматумів в онлайн-режимі? Насправді сказано і не сказано було достатньо.



Так, була офіційна заява Білого дому, що «США не вважають, що Росія вирішила напасти на Україну». От тільки це не варто сприймати як висновок. Судячи з контексту, це жорстка установка для Кремля: «ви не вирішите напасти на Україну!». В якості «заручників» США було позначено, зокрема, «Північний потік-2» і підключення Росії до SWIFT.



Зрештою, як Путін, так і Байден «перевели стрілки» на НАТО: у відповідь на питання щодо підготовуваного нападу на Україну Путін почав говорити про неприйнятність для Росії наближення НАТО до її кордонів. На що Байден зробив заяву, що в такому випадку НАТО зміцнюватиме свій східний фланг, а США «готові позитивно відповісти на запити про військову допомогу країн Балтії, Румунії і Польщі у випадку ескалації в Україні.



Але, звісно на нашій території прямої військової участі США в конфлікті не буде.



І ще момент: гіпотетичний торг з Путіним щодо НАТО і руху Альянсу на схід не означає різкої зміни позицій Білого дому в загальних питаннях поводження Росії на світовій геополітичній арені. Варто просто оцінити останні рішення американського парламенту.





Палата представників затвердила оборонний бюджет США-2022: $4 млрд виділено на «військове стримування Росії» (при тому, що Байден запитував тільки $3,5 млрд). Плюс $300 млн (планували $250) на військову допомогу безпосередньо Україні. До оборонного бюджету США не включено антиросійські санкції. При тому Байден заявив, що протягом найближчого тижня «обговорюватиме занепокоєності Росії». Попередня емоційна реакція Путіна «Обмеження, санкції запроваджуються під приводом безпеки США, це повна маячня» вказує на те, що Путін очікує дуже жорсткого окремого рішення США щодо санкцій.

Отже, санкційний тиск на Росію – принципова позиція США. Ну і елементарна вигода. І це, ймовірно, буде набагато масштабніше, ніж дотепер. Хоча по Китаю, звісно, все одно домовлятимуться і навіть, ймовірно, робитимуть поступки (у вигляді посилення підтримки України зокрема).

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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