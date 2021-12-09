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    Російське місто може отримати нову назву на честь Путіна

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    Ексмер Архангельська Донський запропонував перейменувати місто на Путінград і оголосив конкурс - Російське місто може отримати нову назву на честь Путіна
    Ексмер Архангельська Донський запропонував перейменувати місто на Путінград і оголосив конкурс
    Фото з відкритих джерел

    Архангельськ запропонували перейменувати на Путінград

    Колишній мер Архангельська Олександр Донський запропонував перейменувати місто на Путінград. Він оголосив конкурс на новий герб міста із призовим фондом 10 тисяч рублів у Instagram-сторіс.

    Крім того, в описі облікового запису у ексмера російського міста з'явився напис: «Путінграду бути!».

    «Розмірковуючи про новий герб Архангельська, я дійшов висновку, що потрібно поміняти назву міста на милішу – Ангельськ, або більш стабільну — Путінград. Як вам така ідея?», – написав Донський, пізніше додавши, що ідея про перейменування міста в Путінград викликала величезну кількість схвальних відгуків у коментарях.

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    Колишній мер розкритикував герб Архангельська, зазначивши, що місто має єдиний герб у світі, на якому зображений чорт.

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    Теги: Путін конкурс мер місто герб
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    Російське місто може отримати нову назву на честь Путіна