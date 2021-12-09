Російське місто може отримати нову назву на честь Путіна
Архангельськ запропонували перейменувати на Путінград
Колишній мер Архангельська Олександр Донський запропонував перейменувати місто на Путінград. Він оголосив конкурс на новий герб міста із призовим фондом 10 тисяч рублів у Instagram-сторіс.
Крім того, в описі облікового запису у ексмера російського міста з'явився напис: «Путінграду бути!».
«Розмірковуючи про новий герб Архангельська, я дійшов висновку, що потрібно поміняти назву міста на милішу – Ангельськ, або більш стабільну — Путінград. Як вам така ідея?», – написав Донський, пізніше додавши, що ідея про перейменування міста в Путінград викликала величезну кількість схвальних відгуків у коментарях.
Колишній мер розкритикував герб Архангельська, зазначивши, що місто має єдиний герб у світі, на якому зображений чорт.