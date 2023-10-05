Росіяни хочуть провести брифінг для іноземних ЗМІ, щоб виправдати депортацію українських дітей

Російські пропагандисти планують медійні заходи для відбілювання репутації Марії Львової-Бєлової

Росіяни хочуть провести брифінг для іноземних журналістів, метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Проте головна мета – відбілити імідж уповноваженої президента РФ з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За даними центру, брифінг для іноземних медіа запланований на 16 жовтня.

Росіяни планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення інформаційної кампанії, яка спрямована на країни Європи. Вони планують виготовити низку пропагандистських матеріалів.

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Центр національного спротиву закликає іноземних журналістів не стати жертвами російської пропаганди та завжди перевіряти інформацію, яку транслюють російські посадовці й журналісти.

«Викрадення українських дітей є однією з ознак геноциду щодо українського народу. Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає насильницьку передачу дітей від однієї етнічної групи до іншої, як ознаку геноциду. Діти надалі потрапляють до російських дитбудинків та російських сімей, де їм промивають мізки й таким чином асимілюють», – наголосили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт на російського президента Володимира Путіна та уповноважену Офісу президента РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову.

Зазначимо, що російська омбудсменка зізналася у депортації українських дітей. Вона розповіла, що Росія депортувала на свою територію дітей з українських сиротинців. Свої злочинні дії Львова-Бєлова називає «гуманітарною місією».

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Згодом Марія Львова-Бєлова спробувала виправдатися за депортацію дітей з України. Вона заявила, що нібито займалася не депортацією, а «евакуацією з-під обстрілів». Російська омбудсменка також відкинула звинувачення в геноциді заявивши, що у депортованих дітей нібито залишаються українське громадянство й можливість вивчати українську мову.