Головна Новини
search button user button menu button

Росіяни хочуть провести брифінг для іноземних ЗМІ, щоб виправдати депортацію українських дітей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни хочуть провести брифінг для іноземних ЗМІ, щоб виправдати депортацію українських дітей
Росіяни планують виготовити низку пропагандистських матеріалів
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти планують медійні заходи для відбілювання репутації Марії Львової-Бєлової

Росіяни хочуть провести брифінг для іноземних журналістів, метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Проте головна мета – відбілити імідж уповноваженої президента РФ з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

За даними центру, брифінг для іноземних медіа запланований на 16 жовтня.

Росіяни планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення інформаційної кампанії, яка спрямована на країни Європи. Вони планують виготовити низку пропагандистських матеріалів.

Центр національного спротиву закликає іноземних журналістів не стати жертвами російської пропаганди та завжди перевіряти інформацію, яку транслюють російські посадовці й журналісти.

«Викрадення українських дітей є однією з ознак геноциду щодо українського народу. Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає насильницьку передачу дітей від однієї етнічної групи до іншої, як ознаку геноциду. Діти надалі потрапляють до російських дитбудинків та російських сімей, де їм промивають мізки й таким чином асимілюють», – наголосили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт на російського президента Володимира Путіна та уповноважену Офісу президента РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову. 

Зазначимо, що російська омбудсменка зізналася у депортації українських дітей. Вона розповіла, що Росія депортувала на свою територію дітей з українських сиротинців. Свої злочинні дії Львова-Бєлова називає «гуманітарною місією».

Згодом Марія Львова-Бєлова спробувала виправдатися за депортацію дітей з України. Вона заявила, що нібито займалася не депортацією, а «евакуацією з-під обстрілів». Російська омбудсменка також відкинула звинувачення в геноциді заявивши, що у депортованих дітей нібито залишаються українське громадянство й можливість вивчати українську мову.

Теги: росія арешт викрадення статут громадянство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибуховою хвилею вибило вікна будинків, розташованих біля місця падіння БПЛА
Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)
7 вересня, 06:15
Металеву конструкцію для літака спорудили в екстреному порядку
У РФ почали встановлювати дивні «ангари» для захисту літаків від дронів (фото)
11 вересня, 06:59
За словами австрійського міністра, є багато глобальних питань, які можна вирішити «лише під час розмови з Москвою»
МЗС Австрії виступило за збереження діалогу з Росією
25 вересня, 08:24
Путін танцював на весіллі Кнайсль в Австрії, серпень 2018 рік
Вбила собаку? Стало відомо про скандальне минуле австрійської подружки Путіна
15 вересня, 11:04
Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей
Повітряні сили показали, як відбивали нічну атаку росіян (відео)
18 вересня, 09:17
Росія накрила вогнем Херсон
Росія накрила вогнем Херсон
20 вересня, 10:59
Сергій Лавров стверджує, що Росія нібито поважає територіальну цілісність України
Росія поважає територіальну цілісність України. Лавров шокував ООН заявою
23 вересня, 22:45
Іран готується передати РФ нове озброєння: названо дату
Іран готується передати РФ нове озброєння: названо дату
28 вересня, 08:32
Рубль відновив падіння
Російський рубль знову обвалився
3 жовтня, 08:10

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
16K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
14K
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
11K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
9249
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
7418
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців

Новини

Страта українця за слова «Слава Україні»: ООН вважає, що відео може бути справжнім
Сьогодні, 01:03
Замість інвалідності буде оцінка втрати функціональності: нововведення МОЗ
Сьогодні, 00:36
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Стало відомо, скількох людей вбили росіяни, які повернулися з війни
Вчора, 23:56
Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій
Вчора, 23:29
МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»
Вчора, 23:10

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту