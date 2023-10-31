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Начальник Луганської ОВА розповів, скільки людей зникло безвісти в області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Начальник Луганської ОВА розповів, скільки людей зникло безвісти в області
Майже 2 тис. людей вважаються безвісти зниклими
фото з відкритих джерел

97 цивільних осіб перебувають в полоні

На Луганщині майже 2 тис. людей вважаються безвісти зниклими, серед них близько 450 – цивільні. Про це розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Загалом за заявами до правоохоронних органів і за тими відомостями, що ми маємо, це близько 2 тис. зниклих безвісти військових і цивільних. З них близько 450 осіб – цивільні, частина яких через активні бойові дії могла загинути», – сказав Лисогор.

За його словами, 97 цивільних осіб перебувають в полоні. Забрати з полону вдалося поки лише чотирьох.

Артем Лисогор розповідає, що окупанти не хочуть визнавати цивільних полонених, називаючи їх терористами. Зокрема, росіяни затримували працівників держаних органів, які не погодилися на співпрацю з окупантами, а також людей, котрим інкримінували співпрацю із ЗСУ та українськими правоохоронними органами.

Нагадаємо, Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер розповіла, що з початку повномасштабної війни в Україні зникли безвісти 30 тисяч цивільних.

Раніше МВС озвучило, скільки військових вважаються зниклими безвісти.

Теги: війна росіяни окупанти

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