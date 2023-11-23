Повітряних сили показали, як знищували ворожі дрони вночі (відео)

Протиповітряна оборона знищила усі цілі

Сили повітряної оборони показали нічну роботу по ворожих дронах. Російські терористи атакували Україну безпілотниками типу Shahed в ніч з вівторка на середу, 22 листопада. Протиповітряна оборона знищила усі цілі. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Миколи Олещук.

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«Бойова робота по «шахедах» 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БпЛА», – написав Олещук.

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Триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Південне, Олександропіль, Авдіївка, Вугледар Донецької області.