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Повітряних сили показали, як знищували ворожі дрони вночі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряних сили показали, як знищували ворожі дрони вночі (відео)
фото ілюстративне

Протиповітряна оборона знищила усі цілі

Сили повітряної оборони показали нічну роботу по ворожих дронах. Російські терористи атакували Україну безпілотниками типу Shahed в ніч з вівторка на середу, 22 листопада. Протиповітряна оборона знищила усі цілі. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Миколи Олещук.


«Бойова робота по «шахедах» 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БпЛА», – написав Олещук.

Триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Південне, Олександропіль, Авдіївка, Вугледар Донецької області.

Теги: окупанти Авдіївка інфраструктура робота населення ворог Вугледар

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