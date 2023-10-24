Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Втрати української армії. Чи мають українці знати правду?

glavcom.ua
Кожного дня на фронті гинуть найкращі українці
фото: ЗСУ

Хто хотів втекти від війни – вже давно за кордоном

Відкрити дані щодо наших втрат: деморалізувати – чи мобілізувати розумінням страшної реальності?

Я досі не маю однозначної думки з цього приводу. Так, ніхто з нас і з союзників не вірить в гекатомби, про які говорить Кремль – «один росіянин на вісьмох українців». З іншого боку, помітна частина суспільства настільки заспокоюється героїчними сюжетами і відсутністю цифр втрат, що взагалі забуває про воєнні дії, сприймає війну як відбиття постійних терактів у вигляді шахедів і ракет. Те, що в той же час гинуть десятки і сотні в шанцях, благополучно зникає з фокусу уваги. Ніби є, а ніби і нема.

Я розумію аргументи відповідних служб «якщо ми оприлюднимо цифри втрат, чоловіки, тікаючи, просто порвуть кордон зсередини». З іншого боку, хто хотів втекти від війни – вже давно за кордоном. Лишились тільки ті, хто потенційно готовий воювати. Або хто не має грошей на забезпечення виїзду. І все одно піде воювати.

Бо багато хто з моїх друзів на фронті вже довгі місяці без ротації. А люди не залізо – хоч навіть залізо втомлюється. Відповідно, для того, що відпочили від стримування ворога одні – їх мають замінити на передку інші. А тих – ще інші.

Хоча я все одно вважаю лицемірною брехнею заяви скандально відомого персонажу «воюватимуть всі». Неправда. Воюватимуть всі, хто має на це бажання та/або не має грошей відкупитись чи втекти. Це точно не «всі», а десь так від половини до двох третин «всіх». І, можливо, частину з них налаштує на вбивство окупанта саме знання про реальну кількість загиблих.

Але в цілому я поки не визначився в цьому питанні. А що думаєте ви?

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: втрати війна армія українці ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання платформи відбулося після того, як Україна ухвалила постанову щодо системи ліцензування та верифікації певних сільськогосподарських продуктів
Єврокомісія завершила обговорення українського плану дій щодо зерна
29 вересня, 15:53
Наразі Путін вважає, що може вплинути на американську політику з метою послабити підтримку України
The New York Times: Путін шукає способи, як позбавити Україну підтримки від США та Європи
3 жовтня, 11:20
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
6 жовтня, 13:42
Половина населення Польщі підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
6 жовтня, 15:21
Воїн ЗСУ допоміг «Антитілам» зібрати за один вечір у США $49 тис.
Воїн ЗСУ допоміг «Антитілам» зібрати величезну суму на концерті: як йому вдалося
10 жовтня, 21:05
Ізраїль вдарив по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані
Ізраїль вдарив по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані
16 жовтня, 07:51
На початку великої війни Сергій Беседа був усунений від своїх обов'язків на якийсь час
Буданов назвав «дуже проблемного» для України генерала РФ
12 жовтня, 09:15
РФ втретє за жовтень атакувала Миргород
РФ атакувала Полтавщину ракетами і «Шахедами»: є постраждалі
16 жовтня, 07:59
Що привезено балкером наразі невідомо
У Маріупольський порт зайшов перший морський балкер: чому це погано
23 жовтня, 10:42

Олексій Голобуцький

Втрати української армії. Чи мають українці знати правду?
Втрати української армії. Чи мають українці знати правду?
Черговий ніж у спину Путіна
Черговий ніж у спину Путіна
Проблема, з якою не може впоратись «Єдиний марафон»
Проблема, з якою не може впоратись «Єдиний марафон»
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ
Припинення діяльності підрозділів РПЦ в Україні. Невже дочекаємось?
Припинення діяльності підрозділів РПЦ в Україні. Невже дочекаємось?
Не варто чекати на припинення війни. Концепція має бути іншою
Не варто чекати на припинення війни. Концепція має бути іншою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
15K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
11K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9686
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6340
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5079
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту