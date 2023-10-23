У Маріупольський порт зайшов перший морський балкер: чому це погано

«Бавоняний» сезон в Примосрькому районі Маріуполя наближається

Перший морській балкер зайшов в Маріупольський порт. І це дуже погана новина. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Тепер це сталося – перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу Судоремонтного заводу. Судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження або DWT становить набагато більше за 5 тис. тон як в судах класу РМ-3», – йдеться в повідомленні.

Що привезено балкером наразі невідомо.

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«З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме – не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців. Військово-логістична мапа починає змінюватись. З іншого, це безумовно наближає бавоняний сезон в Примосрькому районі Маріуполя», – додав він.

Раніше повідомлялося, що мігранти з РФ тисячами переселяються до Маріуполя.