Володимир Горбач
Володимир Горбач Аналітик

Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України

Початок великої перебудови світу

Я розумію усю умовність терміну Світова війна. Як правило, його застосовували до воєн, які завершилися (І Світова) або вже добряче розгорілися (ІІ Світова).

Але є кілька обов'язкових ознак того що це вже потенційно світова війна.

1. У такій війні є різні театри бойових дій, тому вона не регіональна, а глобальна, тобто світова. Напад на Іран це справжній другий фронт. Можуть бути й інші.

2. У ній беруть участь так звані світові держави. РФія проти України, США проти ІРІ. Тобто, США фактично вступили у війну з Іраном на боці Ізраїлю. Китай поки що пробує управляти процесами на обох театрах бойових дій, залишаючись формально за кулісами. Пряма участь - це, наприклад, напад на Тайвань (сподіваюся цього не буде).

3. Світова війна фіксує кінець попереднього світового порядку, а її результати встановлюють новий. Процес пішов давно, а тепер вже точно набув незворотності.

Відкриття другого фронту цієї війни несе як загрози так і можливості для України. В Ірані зараз відбувається демонстрація сили Сполучених Штатів. Крім суто військово-технічної складової тут важлива й військово-психологічна – здатність ухвалювати й реалізовувати політичні рішення.

Це потенційно може схилити Кремль до нечуваної з їхнього боку зговірливості. Особливо під тиском КНР, якщо він, звичайно, буде.

Але це не гарантовано, можливі будь-які опції. Важливо що інерційний сценарій та імітаційні переговори з РФією можуть перейти в нову якість. Хочеться думати про хороше...

Доконаний фактом вже є неспроможність військового союзу ІРІ з РФією. Сумнівна й практична допомога з боку Китаю. Євразійська геополітична піраміда КНР-КНДР-РФ-ІРІ, в основі якої лежить Китай, втрачає одну зі сторін – несучих стін. Може посипатися й уся конструкція.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
