Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України
фото з відкритих джерел

На передовій собаки за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів – таких як вовки, койоти чи дінго

Учені з’ясували, що війна в Україні запустила зворотну еволюцію собак. За короткий, за історичними мірками, період колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Evolutionary Applications.

Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України.

Команда працювала з притулками для тварин, тоді як ветеринари та волонтери збирали дані від безпритульних собак у потенційно безпечних районах, а іноді й у районах, визначених як небезпечні території.

Збором інформації на передовій займався Ігор Дикий, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, який служив як доброволець поблизу міста Лиман у Донецькій області, а пізніше поблизу Харкова.

Більшість висновків команди свідчать про те, що собаки на передовій за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів – таких як вовки, койоти чи дінго.

Приклади трансформації були численні: собаки на передовій рідко мали морди, які були або короткими, як у французького бульдога, або видовженими, як у такси. У багатьох також зменшилася маса тіла. Навіть їхні вуха набули іншої форми, причому загострені вуха зустрічалися частіше, ніж висячі.

«На передовій собаки з ознаками «дикого» фенотипу справді виживають частіше: прямі вуха, прямий хвіст, менше білого кольору в забарвленні», – сказала Марія Марців, провідний автор статті та зоолог Львівського університету.

Ще один співавтор дослідження, докторант Гданського університету в Польщі Малгожата Вітек, додала, що «війна діє як потужний фільтр»: тобто сприяє виявленню рис, які підвищують виживання в екстремальних умовах.

У зонах бойових дій в Україні також були виявлені інші характеристики, які частіше асоціюються з дикими видами собак: там було менше старих, хворих та поранених тварин, а собаки на передовій частіше жили групами.

«Найбільше нас здивувало те, як швидко ці зміни проявилися. Війна тривала відносно короткий час, проте відмінності між собаками на передовій та іншими популяціями вже були дуже помітними», – зазначила Малгожата Вітек.

Раніше повідомлялося, що фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні. Навесні пастухи випускають оленів на самостійний випас в ліс. У грудні стадо має повертатися додому. Це давній спосіб життя народів країни. Але після початку російського вторгнення в Україну різко змінилася кількість втрачених оленів. З 2022 року пастухи знаходять у лісі скелети оленів, яких вполювали вовки з Росії.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля людських осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь. 

Також на Оболоні жінка тримала у себе в квартирі справжнього вовка, який врешті ледь не з’їв її.

Теги: війна тварини Україна

