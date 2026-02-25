Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Сінді Кроуфорд відсвяткувала 60-річчя: модель показалася з найріднішими (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
20 лютого Сінді Кроуфорд відзначала 60-річчя
фото: Іnstagram/cindycrawford

Легендарна модель продовжила святкування ювілею у затишному кафе

Популярна американська модель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд, якій нещодавно виповнилося 60 років, продовжує святкувати свій день народження. Модель показалася в колі рідних людей та поділилася ексклюзивними сімейними фото. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Сінді Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд опублікувала фото з рідними. На кадрах можна побачити 79-річну матір акторки Сью Кроуфорд-Молуф, а також її двох сестер: Кріс та Даніелл. Родина легенди моделінгу відвідали затишне кафе, де лише в колі родини відсвяткували день народженні Сідні Кроуфорд.

Модель поділилася ексклюзивними фото
Модель поділилася ексклюзивними фото
фото: Іnstagram/cindycrawford

На ще одному фото, яким поділилася модель можна побачити невеликий десерт та морозимо зі свічкою у вигляді цифр 60. «Святкування дня народження триває в компанії моєї мами та сестер», – підписала свої фото Сінді Кроуфорд.

Своє 60-річчя зірка відсвяткувала з друзями та близькими
Своє 60-річчя зірка відсвяткувала з друзями та близькими
фото: Іnstagram/cindycrawford

Свій день народження 20 лютого зірка відсвяткувала з друзями та близькими. Вона поділилася світлинами з ресторану, де задмухала свічку та скуштувала вишукані страви.

Сінді Кроуфорд поділилася світлинами з ресторану, де задмухала свічку на торті
Сінді Кроуфорд поділилася світлинами з ресторану, де задмухала свічку на торті
фото: Іnstagram/cindycrawford

Нагадаємо, «Главком» зібрав найцікавіші факти з життя та кар’єри Сінді Кроуфорд до її дня народження. 20 лютого американська модель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд святкувала ювілей – 60 років. У модельному бізнесі Сінді Кроуфорд прозвали «Крихітка Джиа» через її схожість з супермоделлю Джиєю Каранджі. У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу.

Також повідомлялося, супермодель Сінді Кроуфорд повторила культовий образ із реклами напою Pepsi, в якій вона вперше знялася у 1992 році. Відповідна публікація з'явилася на її сторінці в Instagram. 57-річна знаменитість виклала відео, в якому вона в обтягуючих джинсах і білій майці з глибоким декольте. Візажисти також зробили їй макіяж у стилі smoky eyes. 

Читайте також:

Теги: модель шоубіз день народження ювілей акторка США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США висунули Україні ультиматум щодо гарантій безпеки — Reuters
США висунули Україні ультиматум щодо гарантій безпеки — Reuters
28 сiчня, 02:35
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
12 лютого, 22:51
Російська переговорна група на чолі з Мединським на перемовинах у Стамбулі. Травень, 2025 року
Делегація РФ вирушила до Женеви. Стало відомо, які інструкції отримали посланці
16 лютого, 23:05
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
20 лютого, 01:45
Віткофф і Аракчі готують зустріч щодо ядерної програми Ірану
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США
2 лютого, 15:06
Трамп відклав рішення щодо гарантій безпеки для України
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
13 лютого, 12:17
Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про незацікавленість Путіна у мирі та закликав дати ракети
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни
16 лютого, 19:53
Виступ глави Білого дому перед Конгресом США тривав понад 1 годину 40 хвилин
Трамп виголосив найдовшу в історії промову перед Конгресом: головні заяви
Сьогодні, 08:16
США залишили чинними угоди з ЄС і Британією
США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит
23 лютого, 15:09

Шоу-біз

Сінді Кроуфорд відсвяткувала 60-річчя: модель показалася з найріднішими (фото)
Сінді Кроуфорд відсвяткувала 60-річчя: модель показалася з найріднішими (фото)
Руслана стане суддею німецького нацвідбору на Євробачення
Руслана стане суддею німецького нацвідбору на Євробачення
Колишня дружина Біднякова розповіла, як їхні діти відреагували на розлучення
Колишня дружина Біднякова розповіла, як їхні діти відреагували на розлучення
Гарік Корогодський зізнався, для чого створив профіль на OnlyFans
Гарік Корогодський зізнався, для чого створив профіль на OnlyFans
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
«Він зруйнує країну». Актор Роберт Де Ніро різко розкритикував Трампа та його прихильників
«Він зруйнує країну». Актор Роберт Де Ніро різко розкритикував Трампа та його прихильників

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua