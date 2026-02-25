Сінді Кроуфорд відсвяткувала 60-річчя: модель показалася з найріднішими (фото)

Легендарна модель продовжила святкування ювілею у затишному кафе

Популярна американська модель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд, якій нещодавно виповнилося 60 років, продовжує святкувати свій день народження. Модель показалася в колі рідних людей та поділилася ексклюзивними сімейними фото. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Сінді Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд опублікувала фото з рідними. На кадрах можна побачити 79-річну матір акторки Сью Кроуфорд-Молуф, а також її двох сестер: Кріс та Даніелл. Родина легенди моделінгу відвідали затишне кафе, де лише в колі родини відсвяткували день народженні Сідні Кроуфорд.

Модель поділилася ексклюзивними фото фото: Іnstagram/cindycrawford

На ще одному фото, яким поділилася модель можна побачити невеликий десерт та морозимо зі свічкою у вигляді цифр 60. «Святкування дня народження триває в компанії моєї мами та сестер», – підписала свої фото Сінді Кроуфорд.

Своє 60-річчя зірка відсвяткувала з друзями та близькими фото: Іnstagram/cindycrawford

Свій день народження 20 лютого зірка відсвяткувала з друзями та близькими. Вона поділилася світлинами з ресторану, де задмухала свічку та скуштувала вишукані страви.

Сінді Кроуфорд поділилася світлинами з ресторану, де задмухала свічку на торті фото: Іnstagram/cindycrawford

Нагадаємо, «Главком» зібрав найцікавіші факти з життя та кар’єри Сінді Кроуфорд до її дня народження. 20 лютого американська модель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд святкувала ювілей – 60 років. У модельному бізнесі Сінді Кроуфорд прозвали «Крихітка Джиа» через її схожість з супермоделлю Джиєю Каранджі. У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу.

