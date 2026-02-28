Головна Світ Політика
Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ
Іран атакував логістичний об’єкт ВМС США в Бахрейні
колаж: glavcom.ua

Тегеран запустив балістичні ракети по сервісному центру П’ятого флоту США

Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Clash Report.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ фото 1
фото: Clash Report

Надходять повідомлення про вибухи в Єрусалимі та поблизу Тель-Авіва, де після ракетного обстрілу здійнявся дим. Іран активував системи протиповітряної оборони в Тегерані. Також з’явилися непідтверджені повідомлення про вибухи в Саудівській Аравії та Йорданії.

Ізраїльські джерела повідомляють, що військовий підводний човен вийшов із порту Хайфи та рухається на високій швидкості. За попередніми даними, іранські посадовці були серед основних цілей першої хвилі ударів США та Ізраїлю, що могло спровокувати відповідну атаку Тегерана. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих жертв уточнюється.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив із екстреним відеозверненням до нації, у якому офіційно підтвердив початок масштабної військової операції під назвою «Рев лева». За словами голови уряду, удари Ізраїлю та США спрямовані на «усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим Тегерана для всього людства.

До слова, Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила запуск балістичних ракет з боку Ірану у відповідь на ранкові превентивні удари коаліції.

Теги: США Ізраїль Іран

Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ
Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ
Нетаньягу назвав причини спільної з США операції «Рев лева»
Нетаньягу назвав причини спільної з США операції «Рев лева»
Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль – ЗМІ
Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль – ЗМІ
Іранський режим загрожує США – Трамп
Іранський режим загрожує США – Трамп
Іран закрив повітряний простір
Іран закрив повітряний простір
Al Jazeera: атаки на Іран – спільна військова операція США та Ізраїлю
Al Jazeera: атаки на Іран – спільна військова операція США та Ізраїлю

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

