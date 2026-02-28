Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ

Тегеран запустив балістичні ракети по сервісному центру П’ятого флоту США

Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Clash Report.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

фото: Clash Report

Надходять повідомлення про вибухи в Єрусалимі та поблизу Тель-Авіва, де після ракетного обстрілу здійнявся дим. Іран активував системи протиповітряної оборони в Тегерані. Також з’явилися непідтверджені повідомлення про вибухи в Саудівській Аравії та Йорданії.

Ізраїльські джерела повідомляють, що військовий підводний човен вийшов із порту Хайфи та рухається на високій швидкості. За попередніми даними, іранські посадовці були серед основних цілей першої хвилі ударів США та Ізраїлю, що могло спровокувати відповідну атаку Тегерана. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих жертв уточнюється.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив із екстреним відеозверненням до нації, у якому офіційно підтвердив початок масштабної військової операції під назвою «Рев лева». За словами голови уряду, удари Ізраїлю та США спрямовані на «усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим Тегерана для всього людства.

До слова, Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила запуск балістичних ракет з боку Ірану у відповідь на ранкові превентивні удари коаліції.