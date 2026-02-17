Головна Світ Політика
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
У Латвії запропонували восьмирічний план згортання радіо російською мовою
фото: Kaspars Upmanis on Unsplash

Національна рада з електронних засобів масової інформації заявила, що безкоштовні державні частоти фактично означають фінансування мовлення російською мовою

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) звернулася до депутатів Сейму із закликом ухвалити рішення про поступове припинення діяльності всіх приватних радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Delf.

Голова NEPLP Іварс Аболіньш наголосив, що держава фактично фінансує приватні російськомовні радіостанції, адже вони використовують частоти, які безкоштовно надаються і є державною власністю. За його словами, саме ці частоти становлять найціннішу частину бізнесу мовників.

Аболіньш повідомив, що понад місяць тому регулятор подав до комісії Сейму з прав людини та громадських справ пропозицію поступово, протягом восьми років, припинити діяльність радіостанцій російською мовою. Водночас він дорікнув голові комісії Лейлі Расімі за те, що питання досі не внесли до порядку денного.

Окремо голова NEPLP заявив, що Міністерство культури під керівництвом Агнесе Лаце раніше не підтримало цей підхід і не проявило інтересу до подальших дискусій. Він закликав фракції Сейму – коаліційні «Нова Єдність», Союз «зелених», а також опозиційні Національне об’єднання, «Об’єднаний список», «Латвію на першому місці» і «Стабільності!» разом із незалежними депутатами підтримати ініціативу.

«Латвія перейшла на фінансоване державою освіту тільки латиською мовою, і немає ніяких аргументів, щоб цінні державні ресурси витрачалися на підтримку інформаційного простору російською мовою в комерційному радіосередовищі», – заявив Аболіньш, пояснюючи позицію регулятора.

За його словами, депутати мають «підійти до цього питання по-державному» і припинити підтримку російськомовного радіомовлення за рахунок державних ресурсів. У NEPLP вважають, що мовна політика в медіасфері повинна відповідати вже запровадженим змінам у системі освіти, де держава перейшла на навчання латиською мовою.

Раніше Служба державної безпеки Латвії вже попереджала про активізацію російських спецслужб на території країни. За словами начальника відомства Нормундса Межвієтса, Москва намагається вербувати осіб із кримінальним минулим для підготовки диверсій, а основними цілями залишаються військові об’єкти та критична інфраструктура.

