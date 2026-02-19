Перше засідання Ради миру Трампа: скільки країн підтвердили участь

Перше засідання Ради миру відбудеться 19 лютого

Президент США Дональд Трамп 19 лютого проведе у Вашингтоні перше засідання Ради миру. Участь у ньому підтвердили представники понад 20 країн світу. Про це повідомила прессекретарка Білий дім Керолайн Лівітт під час брифінгу, пише «Главком».

«Йдеться про більш ніж 20 країн. Це демонструє великий інтерес до засідання. Ми надамо повний список пізніше», – зазначила Левітт.

До слова, Папа Римський Лев XIV не братиме участі в Раді миру.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований