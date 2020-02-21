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    Думки вголос

    Чим довше буде правити Росією Путін - тим важчим і страшнішим буде фінал

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Розсилка
    Чим довше буде правити Росією Путін - тим важчим і страшнішим буде фінал

    У Росії громадяни живуть однією думкою: «Аби лиш не було війни»

    Мовою оригіналу

    Социологи пишут о «страхах россиян в связи с предстоящим уходом Путина». Во-первых, хочу успокоить напуганных гос-пропагандой наивных дурачков(их становится, к счастью, все меньше): никуда ваш вождь не уйдет. Не даром он начал кромсать Конституцию в поиске того, как ему остаться на троне после 2024 года. А вот этого действительно стоит реально бояться. И это еще мягко сказано!

    Во всех странах, где народ живет богато и спокойно, то есть В РАЗЫ БОГАЧЕ И СЧАСТЛИВЕЕ россиян, смена власти — это политическое шоу, красивый спектакль, случающийся каждые ЧЕТЫРЕ года, а то и ЧАЩЕ. Смена власти — это как смена постельного белья: необходимая гигиеническая процедура. Чтобы не сильно пачкалось и плохо не пахло. Конечно, речь идет о главах ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти: президентах, премьерах, губернаторах. В Парламентах таких ограничений нет, потому что это представительская власть, и она страной не рулит, а лишь этот процесс КОНТРОЛИРУЕТ(в отличие от наших «парламентов», умышленно лишенных этой важнейшей функции). И, кстати, никаких страхов при регулярной смене в цивилизованных странах не возникает. Или вы считаете, что американцы, французы, немцы комплексуют по поводу скорого ухода Трампа, Макрона или Меркель? Про итальянцев я вообще не говорю: там лидеры меряются так быстро, что мы не успеваем запомнить их имена. И ничего: живут итальянцы прекрасно, ВВП имеют на 60 млн. человек такой, что нам, 146 миллионам, и не снится. И уж полная «беда» со Швейцарией: там почти никто не помнит фамилию главы государства, которая меняется раз в год. Но средний швейцарец живет примерно раз в 12-15 раз богаче среднего россиянина и точне «не парится» по поводу смены власти.

    Мировая история свидетельствует: чем дольше сидит в стране вождёк — тем больше причин для реальных страхов. Взять нашу многострадальную державу, многострадальную как раз по причине извечной узурпации власти. Засидевшийся на троне царь (когда их уже почти не оставалось в мире) привел страну к беспощадной пролетарской революции, террору, диктатуре и кровопролитнейшей гражданской войне. Вождь всех времен и народов (он же и палач этих народов) — к многомиллионным жертвам репрессий, Голодомору и чудовищной мясорубке во 2-й Мировой. А потом еще и Холодную войну накликал. Брежневская эпоха закончилась «пятилеткой пышных похорон», территориальным распадом страны и многочисленными локальными конфликтами и войнами. К не менее драматичному финалу движется режим Путина, уже погрязший по самые уши в неслыханном воровстве, вранье, запретах и ширящихся репрессиях.

    Надо четко разделять причину и следствие происходящих исторических катастроф с Россией. Они происходят не «когда уходит лидер», а как раз потому, что он слишком долго засиживается на троне, из-за этого «бронзовеет», начинает чувствовать себя «мессией», и постепенно доводит государство до полной деградации; экономику — до кризиса и даже до коллапса; возникающие противоречия, загоняемые репрессиями и запретами в угол, до полного антагонизма и взаимной вражды. Чем дольше будет править страной Путин — тем тяжелее и страшнее будет финал. Вот что надо понимать и чего реально опасаться гражданам, живущим одной мыслью: «Лишь бы не было войны!»

    Как раз и войны, и революции, и распад держав всегда происходят при неизменяемой и возомнившей себя пупом Вселенной власти. Собственно, чтобы убедиться в этом в очередной раз, россиянам осталось ждать по историческим меркам совсем недолго. В прошлом веке Россия прошла аж ЧЕТЫРЕ революции, три из которых (февраль 1917, октябрь 1917 и август 1991) потрясли мир, изменили его конфигурацию. В среднем, 1 раз в 25 лет. Наверное, пора?

    Так что страхи перед уходом бессменного вождя — типичная инерция мышления народа, вышедшего из векового рабства и ностальгирующего по плетке барина. Некий «пост-рабский синдром», чем-то похожий на «стокгольский»(это когда жертва невольно солидаризируется с террористом). Пора бы от него избавляться. Чтобы Россия могла стать по-настоящему свободной и процветающей страной (а мы невероятно богаты от природы!), нужно организовать лишь одну вещь. ВСЕГО ОДНУ: наладить регулярную и честную смену политической власти. Все остальное решится само собой. Просто если Вы хотите все время спать на свежем, постельное белье надо менять чаще. И бояться этого не следует!

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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