Репресії лише прискорять крах путінського режиму

В середньому, в Росії відбувається 1 революція кожні 25 років. Якщо вірити в магію цифр, вже пора?

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Вожди с экранов ТВ неустанно твердят гражданам России: соблюдайте законность, обращайтесь в суд, уважайте Конституцию. Но сам режим давно — вне закона, Конституции, принципов правосудия и т.д.

Вот свежие примеры: Питер, согласованная демонстрация, в которой может принят участие ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, если он не нарушает порядок.

Что делает режим: колонну «своих» (тех дураков и приспособленцев, на которых нынешняя власть пока держится) пропускает, а «чужих» жестоко разгоняет, избивает, задерживает, судит. Таких же граждан, которые вышли вместе со всеми 1 мая на Невский проспект.

Хуже того, на 10 суток в тюрьму отправлены Андрей Пивоваров (Открытая Россия) и Александр Шуршев, тоже критик режима. За что?! За УЧАСТИЕ В САНКЦИОНИРОВАННОЙ демонстрации!!! Типа «а чего вы лезете в нашу песочницу?! Мы сами определяем, кто может встать в колонну, а кто нет!»

Господин ВРИО губернатора, Вы и Ваши подчиненные (извините за просторечие) не охренели?! Во что Вы превратили законность в России, в Ваше право безнаказанно преследовать людей только потому, что их взгляды Вас не устраивают? А после смены власти Вас тоже прикажете тащить в автозак и сажать в клетку? Просто за «любовь к Путину?» Не верите, что это случится? Напрасно.

Где же законность, Конституция, правосудие, о которой так печется путинский режим? Просто он и есть самый главный преступник России, пытающийся криками «действуем по закону!» прикрыть свою криминальную сущность. Режим давно живет и действует ВНЕ и даже ВОПРЕКИ Конституции, Закона, Правосудия. Для него главное — удержание власти ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.

Закон — ширма, за которую прячут свои правонарушения властные преступники. Этих «ширм» с каждым днем становится все больше и больше: запретить Интернет, сажать за критику власти, запретить независимые новости, репосты и ретвиты.

Запретить все: тогда любое действие граждан России будет формально противозаконным, и можно включать маховик репрессий, потому что других аргументов больше нет. Так когда-то от страха потерять власть был распят Христос. На всякий случай, потому что в период ее ослабления произносил непонятные, а значит, опасные для власти проповеди.

Только господа властьпредержащие, вы избрали путь исторического тупика, ведущего к собственному СВЕРЖЕНИЮ. Никакого мягкого варианта, типа обсуждаемого в элитах мирного «транзита власти» при продолжении этого позорного и порочного курса НЕ БУДЕТ.

Увы, все более очевидным становится сценарий жесткой, силовой смены власти, с сотнями тысяч на улицах, баррикадами и (не дай Бог!) применением оружия. Неужели вы настолько оторвались от действительности, что этого действительно не понимаете?! Допускаю: не понимаете, воспарили высоко-высоко, возомнили себя миссиями и полу-богами… Господа, но ситуацию чувствовать все рано как-то надо. Хоть тем самым местом, на котором сидите…

И последнее: да, наш народ инертен, до дури терпелив, привык к рабству и к самодурству гнобящих его вождей, не осознает своих прав, плохо самоорганизуется и т.д. Это до известной степени правда. Но скажите, пожалуйста, а кто же тогда в минувшем ХХ веке сделал целые ЧЕТЫРЕ революции, две из которых реально потрясли весь мир?! (Октябрь 1917 и август 1991)

В среднем, в России происходит 1 революция/25 лет. Если верить в магию цифр, уже пора?

Джерело: Эхо Москвы

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