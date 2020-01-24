У Росії вже розпочався державний переворот?

Непродуманими та поспішними діями Путін сам себе заганяє в пастку нелегітимності

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Пока никто в стране не может убедительно объяснить логику невероятной, запредельной спешки Путина. Такая спешка нужна, извините, только при ловле блох. Смотрите сами. 14 января идет беспрецедентная подготовка к посланию президента, экраны должны охватить все улицы и площади. В последний момент 15.01. огромную часть трансляции переводят в обычный режим. Почему? Не до конца подготовились полностью перекроить Конституцию или в самый последний момент чего-то испугались?

В тот же день (15.01) — «фейервек в тумане»: само Послание, одновременная смена одного «технического» Правительства на другое. Кстати, решение, совершенно неожиданное для членов Правительства, и готовившееся (вместе с поправками в Конституцию) в условиях глубокой тайны. Видимо, на даче самого президента при отключенных телефонах. 15 января, понятно дело, народ еще не отошел от бесконечных праздников, не до конца протрезвел. Ему эта «пожарная» смена Правительства (как, увы, и Конституция) — по барабану. А ведь жертва Правительства — прекрасный шанс хотя бы временно повысить рейтинг вождя. Типа «эти бездари все провалили, я их наказал, теперь новые люди все исправят, потерпите еще немного!» И ведь потерпели бы!

Но Путин БЛАГОДАРИТ Правительство… за хорошую работу: пенсионный возраст подняли, рубль рухнул, доходы граждан катятся вниз 6 лет подряд, экономика в ступоре, коррупция и воровство продолжают бить рекорды — славные результаты, не правда ли?! Ошеломленный народ плюет на перестановки и смотрит, объявит ли Путин свое вечное правление или пока нет? Это единственный вопрос, который его (народ) волнует, потому что Путин со своими пустыми обещаниями, правильными, но ничего не меняющими словами и растущими многомиллиардными состояниями членов кооператива «Озеро» изрядно надоел, не сказать хуже.

15 января, сразу после послания и отставки Правительства, уже к вечеру (!) создается «ударная группа» по переработке Конституции из певцов, спортсменов, артистов, казаков и прочих странных, но медийных фигур. Но и эта «славная бригада», толком не раскрутившись в Пи-Аре, скоропостижно завершает работу, выдав за 3,5 дня на гора́ кучу ВТОРОСТЕПЕННЫХ поправок, никак не решающие для Путина проблему 2024. За эти поправки КАК ИЗ РУЖЬЯ голосуют все ФРАКЦИИ, все депутаты, которые еще 8,5 дней назад даже не подозревали об их необходимости. НИКТО даже, извините, не вякнул! Что нужно было сказать депутатам, чтобы НИКТО не смог отказаться от предложений в режиме «ошпаренной кошки» наспех коверкать ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ?!!!

Еще одно наблюдение. Не успели депутаты нажать кнопки «за» Госсовет, как Путин его уже «похоронил». Он заявил, что страной должен управлять только ПРЕЗИДЕНТ, все остальное ведет к ДВОЕВЛАСТИЮ и бардаку (именно об этом я писал в предыдущей статье. Может, Путин все-таки нас читает?) Но ведь Путин ОБЯЗАН сдать пост президента в 2024, иначе он будет клятво-отступник (читай текст присяги президента) и злостный нарушитель Конституции. По-любому Путин-президент после 2024 есть преступление против ЗАКОНА, и он не может быть признан легитимным руководителем страны. Тогда ради чего или кого так «рвать когти»?! Кстати, обратите внимание: Путин при смене Правительства не тронул силовой блок. На своих постах остались руководители МО, ФСБ, МВД, СКР, ФСИН, СВР, «Росгвардии», ГТК и т. д. «Не повезло» лишь Генпрокурору, но это — приемлемая потеря в путинской силовой команде.

Сегодня прошел еще один слух: якобы выборы в новую Госдуму будут в 2020, чуть ли не в сентябре. Причина — стремительное падение рейтингов уже самого Путина. Типа зачем рисковать в 2021, когда можно все решить уже сейчас?! Неужели Путин не понимает: вопрос не в Думе, а в нем самом? Подавляющее большинство (мыслящих и немного интересующихся) людей в России почти уверены, что Путин все же пойдет на конституционное преступление, чтобы пожизненно узурпировать власть. Это ожидание и вброшенные им поправки в Конституцию уже сегодня вызывают новый накал раздражения и внутреннего протеста, которые после официального объявлении о таком решении могут легко перейти в весьма жесткое, даже радикальное противостояние. Означает ли это, что режим уже принял решение при необходимости стрелять в народ? Очень на то похоже. Словом, если изложенные мною предположения верны, это, пожалуй, единственное логическое объяснение патологической спешки и «дерганий» режима, которые мы с вами видим в январе начавшегося года.

Тем не менее, я считаю, что непродуманными, поспешными действиями Путин сам себя загоняет в ловушку нелегитимности, выходом из которой может стать полная потеря им контроля за ситуацией в стране. Ну, а миллиардеры и полу-криминальные фигуры в новом (старом) Правительстве лишь подготовят для этого благоприятную почву: прогноз развития России на ближайшие 4 года — негативный. Это значит, что граждан России ждут еще более тяжелые и сложные времена.

Джерело: Эхо Москвы

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