  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На боротьбу зі снігопадом вийшли майже пів тисячі працівників метро

    • Розсилка
    Від снігу очистили територію метрополітену - На боротьбу зі снігопадом вийшли майже пів тисячі працівників метро
    Від снігу очистили територію метрополітену
    Фото: Київський метрополітен

    Столична підземка оговтується після снігопаду

    Для подолання наслідків негоди залучено 429 працівників київського метро. Про це повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

    Проводиться оперативне прибирання території входів до станцій, а також службової інфраструктури для належної роботи підприємства.

    Брагінський нагадав, що за прогнозами синоптиків очікується подальше значне зниження температури (вночі до 17° морозу, вдень – до 15° морозу), а також снігопади.

    У такі дні він радить детально планувати поїздки для уникнення тривалого очікування та переохолодження.

    Як повідомлялося, для боротьби із наслідками негоди на вулицях Києва протягом останньої доби працювали 577 одиниць спецтехніки та майже 5200 працівників комунальних служб. 

    Погіршення погоди в Україні не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту «Київ». Летовище завчасно підготувалося до снігопадів.

    У Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод.

    Читайте також:
    Теги: Київ метро снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies