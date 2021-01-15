На боротьбу зі снігопадом вийшли майже пів тисячі працівників метро

Столична підземка оговтується після снігопаду

Для подолання наслідків негоди залучено 429 працівників київського метро. Про це повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Проводиться оперативне прибирання території входів до станцій, а також службової інфраструктури для належної роботи підприємства.

Брагінський нагадав, що за прогнозами синоптиків очікується подальше значне зниження температури (вночі до 17° морозу, вдень – до 15° морозу), а також снігопади.

У такі дні він радить детально планувати поїздки для уникнення тривалого очікування та переохолодження.

Як повідомлялося, для боротьби із наслідками негоди на вулицях Києва протягом останньої доби працювали 577 одиниць спецтехніки та майже 5200 працівників комунальних служб.

Погіршення погоди в Україні не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту «Київ». Летовище завчасно підготувалося до снігопадів.

У Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод.

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