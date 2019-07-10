Тука: заявки на отримання паспортів РФ подали близько 20 тис. жителів Донбасу



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Жителі ОРДЛО влітку почали отримувати паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку

За словами Туки, «на Донбасі небагато людей виявляє бажання отримати російський паспорт, валу охочих немає»

Близько 20 тисяч жителів окупованого Донбасу подали заявки на прийом у громадянство РФ.

Про це заявив заступник міністра Міністерства з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Георгій Тука, пише «Главред».

«Кількість виданих паспортів - дуже невелика. Але кількість прийнятих документів-заявок, за моїми оцінками, сьогодні становить близько 19−20 тисяч», - заявив він.

За його словами, Росія видала свої паспорти приблизно тисячі жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому людям передпенсійного віку та пенсіонерам у більшості випадків відмовляють у прийомі в російське громадянство.

Тука додав, що найманці з 1-го і 2-го армійських корпусів збройних сил РФ, а також місцеві «чиновники» отримують паспорти РФ за окремою процедурою та окремими списками.

«На Донбасі небагато людей виявляє бажання отримати російський паспорт, валу охочих немає», додав він.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що жителі ОРДЛО почали отримувати паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку згідно з квітневим указом президента РФ.