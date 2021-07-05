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    На одній із вулиць в центрі Києва обмежено рух до кінця літа

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    Триває оновлення вулиці Івана Франка - На одній із вулиць в центрі Києва обмежено рух до кінця літа
    Триває оновлення вулиці Івана Франка
    Фото з відкритих джерел

    На вулиці Івана Франка розпочався новий етап капітального ремонту

    На вул. Івана Франка в центрі Києва до 31 серпня частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Зазначається, що на вулиці Івана Франка продовжують оновлення. Нині роботи розпочали на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка.

    Новий етап капітального ремонту триватиме до кінця серпня. Під час робіт рух частково обмежено.

    «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, Київ продовжує оновлювати Велику Кільцеву дорогу. Мер столиці Віталій Кличко оприлюднив відео про те, як тривають роботи на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    На одній із вулиць в центрі Києва обмежено рух до кінця літа