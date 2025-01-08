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Ігор Петренко Політолог

Чого чекати від чергового «Рамштайну»?

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Формат «Рамштайн» виник у квітні 2022 року
фото: president.gov.ua

Очікування від 25-ї зустрічі у форматі «Рамштайн»

9 січня 2025 року у Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Це вже 25-та така зустріч, і вона знову обіцяє бути ключовим етапом у процесі підтримки України у її протистоянні російській агресії. Під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна, представники близько 50 країн зберуться для обговорення нових кроків у зміцненні безпеки України.

Історія успіху «Рамштайну»

Формат «Рамштайн» виник у квітні 2022 року, коли стало зрозуміло, що ефективна координація військової допомоги є критично важливою для України. З моменту першої зустрічі на американській авіабазі у Німеччині, «Рамштайн» пройшов шлях від організації поставок боєприпасів до передачі складних систем озброєння та створення мережевої ППО. За ці роки формат довів свою ефективність у синхронізації зусиль міжнародної спільноти.

Зустріч 9 січня стане продовженням цієї важливої традиції. Як заявив Президент України Володимир Зеленський, особливу увагу буде приділено питанню посилення протиповітряної оборони України, що залишається ключовим аспектом захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Чому «Рамштайн» важливий?

  1. Координація зусиль. «Рамштайн» забезпечує платформу для обговорення не лише постачання зброї, але й інших критичних аспектів допомоги, таких як адаптація західних систем озброєння до потреб української армії.
  2. Глобальна архітектура безпеки. Формат формує уявлення країн-учасниць про роль України у забезпеченні стабільності в Європі. Це також елемент євроатлантичної інтеграції нашої держави.
  3. Ефективність. Реалізовані ініціативи та підтримка від країн-учасниць вже показали конкретні результати у зміцненні обороноздатності України. Логічно, що цей механізм має продовжувати працювати.

Виклики та перспективи

Зміна політичного ландшафту у США внаслідок обрання Дональда Трампа президентом викликає певні побоювання. Є припущення, що його адміністрація може зменшити підтримку формату «Рамштайн». Однак це поки лише прогнози. Росія продовжує ігнорувати будь-які мирні ініціативи, і логічно припустити, що підтримка України залишиться пріоритетом для міжнародної спільноти навіть у разі перегляду підходів до координації.

Крім того, навіть у разі передачі координації до НАТО, численні коаліції та ініціативи вже запущені й працюють. Підтримка української оборонної промисловості також є важливим елементом цього процесу.

Чого чекати від цього «Рамштайну»?

Очікується, що зустріч стане ще одним важливим кроком у зміцненні обороноздатності України. Основна увага буде приділена питанням протиповітряної оборони, постачанню зброї та боєприпасів, а також довгостроковій підтримці української армії. Україна вкотре наголошує на важливості цього формату як ефективного механізму координації.

Зустріч у форматі «Рамштайн» 9 січня обіцяє стати важливою подією у міжнародній підтримці України. Вона символізує не лише прагнення до перемоги, але й готовність світової спільноти разом протистояти агресії та вибудовувати нову архітектуру глобальної безпеки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Володимир Зеленський Україна озброєння війна

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