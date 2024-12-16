Плавець-зрадник Каліна отримав нагороду з рук Путіна

Каліна народився у Слов'янську (Донецька область) та раніше виступав за Україну

Сьогодні, 16 грудня, російський диктатор Володимир Путін нагородив російських призерів Паралімпійських ігор у Парижі.

Зокрема, «Орден пошани» був вручений плавцю Андрію Каліні.

Варто зазначити, що Каліна народився у Слов'янську (Донецька область) та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012 у Лондоні.

Він також лайкав в Instagram світлину з зображенням Путіна. Однак, Міжнародний паралімпійський комітет все одно визнав росіянина «нейтральним» атлетом та допустив до змагань.

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що «швидше за все, отримуватиме нейтральний статус» для участі в міжнародних змаганнях.

Варто зазначити, що він у 2022 році був присутній на пропагандистському мітингу в «Лужніках», де разом з іншими олімпійцями одягнув куртку з літерою Z.

Також Рилов в Instagram робив дописи на підтримку Путіна та війни проти України.

Зокрема, у пості від 9 травня 2022 року він написав, що «підтримує свого президента, який не допускає згущення хмар біля наших кордонів» . Також в цьому пості Рилов сумує, бо «гинуть наші хлопці».

У пості за 9 травня 2023 року Рилов розмістив своє фото з пропагандистського мітингу з літерою Z на куртці. Він пише про свою «щиру підтримку мого президента Путіна» та що він «не зрадив гідності країни». Також плавець окремо підкреслив, що не шкодує про своє рішення підтримати агресію проти України.

Пост за 24 червня 2023 року: в ньому Рилов пише, що він завжди «підтримує мого президента Путіна», а «весь народ має бути на одному боці з президентом».

Нагадаємо, клуб Національної хокейної ліги (НХЛ) «Коламбус» скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців.

12 грудня в рамках матчу регулярного чемпіонату НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» групою російських вболівальників із США планувалося провести «Вечір російської спадщини».

За Коламбус виступають відразу 5 росіян – воротар Данило Тарасов, захисник Іван Проворов, форварди Єгор Чинахов, Дмитро Воронков та Кирило Марченко.

На пропагандистський захід продавалися квитки вартістю 37 і 73 долари. Зокрема, у цю вартість входило групове фото вболівальників з російським форвардом «Коламбуса» Кирилом Марченком після матчу.

Було продано понад 50 квитків, проте 11 грудня менеджмент «Коламбуса» повідомив організаторам, що захід не відбудеться з міркувань безпеки. Гроші буде повернуто вболівальникам.

«Основною причиною скасування став протест з боку українських організацій штату Огайо, які писали в усі інстанції, включаючи спонсорів команди, подаючи цей захід як політичну акцію», – заявив один із організаторів пропагандистського заходу Олександр Браверман.

Також відміну «Вечору російської спадщини» прокоментував легендарний чеських голкіпер Домінік Гашек.

«Маленька, але дуже важлива перемога, яка допомогла врятувати життя. На жаль, НХЛ, поряд з ATP та WTA, залишається найбільшою рекламою російської імпералістичної війни та злочинів у світі спорту. Дякую всім за підтримку. Ми зробили це все разом», – написав Гашек у своїх соцмережах.